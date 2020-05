Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Η σταδιακή επιστροφή στην καιρική κανονικότητα του Μάη εκτός από την υποχώρηση του υδραργύρου θα φέρει συννεφιές με βροχές και μπόρες. Οδηγίες από τους ειδικούς για τους καλλιεργητές.

Η σταδιακή επιστροφή στην καιρική κανονικότητα του Μάη εκτός από την υποχώρηση του υδραργύρου θα φέρει συννεφιές με βροχές και μπόρες συμβατές με την εποχή. Προσοχή στις καιρικές μεταπτώσεις διότι απαιτεί προσαρμογή, όπως και όλα τα άλλα φέτος.

Την Τετάρτη περιμένουμε στα δυτικά τα κεντρικά και τα βόρεια νεφώσεις που θα πυκνώσουν με πρόσκαιρες βροχές και μπόρες κυρίως στη Μακεδονία από το απόγευμα και αραιές νεφώσεις στις υπόλοιπες περιοχές.

Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση, θα κυμανθεί στα βόρεια από 15 έως 30 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά από 16 έως 35 και νοτιότερα από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις αρχικά στα δυτικά και νότια 3 με 4 μποφόρ που αργότερα θα γυρίσουν σε δυτικούς 3 με 5, στα νότια πελάγη 6 και μεταβλητούς στις υπόλοιπες περιοχές 3 με 4 που αργότερα θα γυρίσουν σε νοτιάδες μέχρι 5.

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου, ενημερώνει για τον περονόσπορο στο αμπέλι.

Οι προσβολές από τον μύκητα σε αυτό το βλαστικό στάδιο μπορεί να αποβούν καταστρεπτικές για την παραγωγή.

Συνιστάται η εφαρμογή ενός προληπτικού ψεκασμού με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο μυκητοκτόνο:

στις περιοχές που η ασθένεια εμφανίζεται συχνά, στις ευαίσθητες ποικιλίες όταν οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τις μολύνσεις (βροχερός και υγρός καιρός).

Σε κάθε περίπτωση, συστήνεται στους αμπελουργούς να επισκοπούν την καλλιέργεια τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα (ιδιαίτερα στις ευαίσθητες ποικιλίες), για την ύπαρξη προσβολών του μύκητα, προκειμένου να επεμβαίνουν άμεσα.

Καλλιεργητικά μέτρα που βελτιώνουν την κυκλοφορία του αέρα μέσα στον αμπελώνα και συντελούν στο ταχύτερο στέγνωμα των φυτών από τη βροχή ή τη δροσιά, συμβάλουν καθοριστικά στον περιορισμό της σοβαρότητας της ασθένειας.

Συστήνεται η ορθολογική εναλλαγή μυκητοκτόνων από διαφορετικές κατηγορίες, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος δημιουργίας ανθεκτικότητας του μύκητα.

Η καταπολέμηση του περονοσπόρου είναι δυνατό να συνδυαστεί με αυτή του ωιδίου.

Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών Γεωπόνων.

