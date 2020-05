Πολιτική

Παπαγγελόπουλος: Εκδικητική πολιτική δίωξη σε βάρος μου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε υψηλούς τόνους η συζήτηση στην Βουλή. Οι αιχμές Παπαγγελόπουλου. Τα "πυρά" Τσίπρα και οι αποχωρήσεις.

«Επιβεβαιώνομαι πλήρως ότι πρόκειται για εκδικητική πολιτική δίωξη σε βάρος μου», ανέφερε ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Δημήτρης Παπαγγελόπουλος που μίλησε σήμερα στην Ολομέλεια. «Οι απεγνωσμένες προσπάθειες της πλειοψηφίας της επιτροπής, οι παράνομες αξιόποινες και αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις σε βάρος μου, οι συστηματικές παραβιάσεις των δικαιωμάτων μου και του τεκμηρίου αθωότητος, δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα. Αποδείχθηκε ότι κανένα στοιχείο δεν προέκυψε σε βάρος μου διότι απλά δεν υπάρχει κανένα μα κανένα στοιχείο σε βάρος μου», είπε για τις μέχρι σήμερα εργασίες της προκαταρκτικής επιτροπής και κατήγγειλε ότι στόχος των κατηγόρων του δεν ήταν μόνο η εκδικητική πολιτική δίωξη σε βάρος του, αλλά στόχος ήταν να πλήξουν την εικόνα του Αλέξη Τσίπρα τον οποίο «δείλιασαν να συμπεριλάβουν στην έρευνα» και «στόχος ήταν επίσης η πολιτική επιβίωση γνωστών-αγνώστων φαύλων πολιτικών που προσπαθούν να εμφανίσουν το σκάνδαλο Novartis ως ανύπαρκτο και ως σκευωρία Παπαγγελόπουλου».

Μιάμιση ώρα κράτησε η ομιλία του πρώην αναπλ. υπουργού ενώπιον της εθνικής αντιπροσωπείας και στο διάστημα αυτό αναφέρθηκε σε, έναν προς ένα, τους εισαγγελείς που κατέθεσαν σε βάρος, και διεξοδικά αναφέρθηκε και στη συνάντηση με τον επιχειρηματία Σάμπυ Μιωνή.

Σε αυτή την προσπάθεια σε βάρος του, όπως κατήγγειλε, «επιστρατεύτηκαν επίορκοι εισαγγελείς, κλήθηκαν να καταθέσουν ως μάρτυρες κατηγορούμενοι στην υπόθεση Novartis, συμμετέχουν στην προκαταρκτική επιτροπή πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση Novartis ή έχουν σχέση με κατηγορούμενους στο σκάνδαλο αυτό».

Είπε επίσης ότι εξετάστηκαν μάρτυρες παράνομα και αντισυνταγματικά, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με το αντικείμενο της επιτροπής.

«Εγώ δεν θα καλυφθώ πίσω από ακυρότητες. Στόχος της ζωής μου πλέον είναι η αποκάλυψη της αλήθειας και της ουσίας της υπόθεσης», είπε και επισήμανε ότι απέναντι στην πλημμύρα ψεμάτων ήρθε «ως τυφώνας» η κατάθεση της πρώην Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ξένης Δημητρίου και «διέλυσε τα σκουπίδια και τις ακαθαρσίες των ψεμάτων και της συκοφαντίας».

Για την κατάθεση της συνταξιούχου σήμερα, πρώην Εισαγγελέως Γεωργίας Τσατάνη, ο κ. Παπαγγελόπουλος επισήμανε ότι με πραξικοπηματικό τρόπο αφαίρεσε τη δικογραφία Βγενόπουλου από την Ελένη Ράικου και την αρχειοθέτησε σε 72 ώρες, αφού «με διαστημική ταχύτητα και πρωτοφανή ευφυία», μελέτησε χιλιάδες σελίδες της δικογραφίας και συνέταξε την διάταξη της απαλλαγής Βγενόπουλου που αριθμούσε 800 σελίδες. «Αξίζουν συγχαρητήρια στην κ. Τσατάνη, για τρεις ολόκληρες μέρες θα πρέπει να μην έφαγε, να μην κοιμήθηκε ούτε να επισκέφθηκε το λουτρό της!», σχολίασε ο πρώην υπουργός και προσέθεσε ότι την αρχειοθέτηση της υπόθεσής του, την ήξερε από πριν ο Βγενόπουλος.

Σε υψηλούς τόνους η συζήτηση στην Βουλή





Την πρόταση των βουλευτών της ΝΔ για τη διεύρυνση του κατηγορητηρίου σε βάρος του πρώην αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, ανέπτυξε στην Ολομέλεια ο Θανάσης Πλεύρης, ο βουλευτής δηλαδή που είναι ο εισηγητής της ΝΔ στην ειδική επιτροπή προκαταρκτικής εξέτασης.

«Δεν είμαστε εδώ για να στείλουμε στην αγχόνη πολιτικά πρόσωπα, μόνο και μόνο επειδή κάποιος είπε κάτι», είπε ο Θανάσης Πλεύρης που επικαλέστηκε την κατάθεση του Νίκου Παππά ότι είναι πράγματι κρίσιμες πτυχές αυτής της συμφωνίας και γι΄αυτό πρέπει η επιτροπή να καλέσει και τους εκπροσώπους των δύο πλευρών. Είπε επίσης ότι ο Νίκος Παππάς, καταθέτοντας στην επιτροπή, χαρακτήρισε προβληματικό το κείμενο που έφερε τον τίτλο «οδικός χάρτης» για τις ανοιχτές ποινικές υποθέσεις του επιχειρηματία.

«Αν θεωρείτε ότι όλα αυτά δεν είναι ούτε απλή υπόνοια, απορώ πως εσείς ήρθατε εδώ και με τρεις προστατευόμενους μάρτυρες που στην πορεία έγιναν δύο, και ο ένας είναι εμπλεκόμενος, πως εσείς με αυτούς τους μάρτυρες στείλατε 10 πολιτικά πρόσωπα και με πέντε εν ενεργεία εισαγγελικούς λειτουργούς, δεν τολμάτε τη διερεύνηση. Ή καλύπτετε ή φοβόσαστε», είπε ο Θανάσης Πλεύρης απευθυνόμενος στα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ.

O Αλέξης Τσίπρας μίλησε για δειλό ρεβανσισμό εξαιτίας της απουσίας υπουργών από τα έδρανα, χαρακτήρισε τη διαδικασία φάρσα και είπε πώς ο ΣΥΡΙΖΑ θα αποχωρήσει από την ψηφοφορία.

«Θα είναι και τραγωδία και φάρσα. Τραγωδία θα είναι οι δικονομικοί και πολιτικοί χειρισμοί σας και φάρσα τα πενιχρά αποτελέσματά τους. Μια φάρσα που η κοινωνία την παρακολουθεί την ώρα που βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μεγάλα προβλήματα και μεγάλες προκλήσεις», είπε μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Μάλιστα, ολοκληρώνοντας την ομιλία του ανακοίνωσε την απουσία της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ από την αυριανή ψηφοφορία στη Βουλή για την διεύρυνση του κατηγορητηρίου σε βάρος του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου.

"Τα 8 απορρητα εγγραφα του FBI"





Κομβική πάντως θεωρείται η κίνηση του πρωην επόπτη των εισαγγελέων κατά της Διαφθοράς, Γιαννη Αγγελή, ο οποίος κατήγγειλε εξ αρχής αδικαιολόγητη στοχοποποίηση των πολιτικών προσώπων και το ρόλο Ρασπούτιν.

Ο κ. Αγγελής έστειλε στον Αρειο Πάγο με αίτημα να διαβιβαστούν στη Βουλή 8 κρίσιμα έγγραφα από την απόρρητη αλληλογραφία του FBI με την Ελένη Τουλουπάκη, έγγραφα που η ίδια αρνήθηκε να παραδώσει στην Επιτροπή. Σύμφωνα με πληροφορίες από αυτά δεν προέκυπταν εξ αρχής στοιχεία σε βάρος πολιτικών προσώπων.

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας έκανε λόγο για ένα ακόμα επεισόδιο στο «σήριαλ Novartis-Παπαγγελόπουλος» το οποίο «προσφέρεται για ανούσια δικομματική αντιπαράθεση, ειδικά σε μια περίοδο που αποκαλύπτονται οι στρατηγικές συγκλίσεις» ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ.

Πρόσθεσε ότι εδώ και δύο χρόνια με ευθύνη ΝΔ. ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων κομμάτων το σήριαλ αυτό δεν έχει προσφέρει τίποτα στην αποκάλυψη της πραγματικής αλήθειας.

Αναφέρθηκε στην στάση του ΚΚΕ που έκανε «ό,τι περνούσε από το χέρι του για να φωτιστούν οι ουσιαστικές πλευρές του σκανδάλου Novartis, αλλά και οι βαθύτερες αιτίες που τροφοδοτούν αυτά τα σκάνδαλα: η εμπορευματοποίηση της Υγείας και του Φαρμάκου που υπηρέτησαν με συνέπεια όλες οι κυβερνήσεις», ενώ υπενθύμισε ότι το ΚΚΕ είχε καταστήσει σαφές ότι δεν επρόκειτο να νομιμοποιήσει με την συμμετοχή του διαδικασίες της Επιτροπής που οδηγούν σε κουκούλωμα, συγκάλυψη και αποπροσανατολισμό.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος ανακοίνωσε, ότι δεν πρόκειται να συνηγορήσει στην διεύρυνση του κατηγορητηρίου κατά του κ. Παπαγγελόπουλου, ενώ άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση την οποία κατηγόρησε πως επιχειρεί να συγκαλύψει το πραγματικό σκάνδαλο «που είναι η ζημιά του Δημοσίου και των Ελλήνων πολιτών από τις πρακτικές της “ γερμανικής Novartis”, όπως χαρακτηριστικά είπε.

Αποχωρήσεις

Ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ , όπως η Ελληνική Λύση και το ΜεΡΑ 25 δεν θα συμμετάσχουν στην ψηφοφορία, ενώ το Κίνημα Αλλαγής θα ψηφίσει υπέρ της διεύρυνσης.

«Δεν έχουμε δικαίωμα να προσποιηθούμε ότι δεν ακούσαμε, κάποιοι φορούν ωτασπίδες, αλλά έχουμε υποχρέωση αποκάλυψη αλήθειας και απόδοση δικαιοσύνης», δήλωσε ο βουλευτής του ΚΙΝΑΛ Βασίλης Κεγκέρογλου.

Η ψηφοφορία θα είναι μια πρωτόγνωρη διαδικασία για το κοινοβούλιο, καθώς οι βουλευτές θα εισέρχονται ανά 60 στην αίθουσα και θα ψηφίσουν εντός μιας ώρας.

Δήλωση του δικηγόρου του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου





Ο Δημήτρης Τσοβόλας, συνήγορος υπεράσπισης του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, έκανε την ακόλουθη δήλωση.

"Στη σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής αποδείχτηκε ότι η Ν.Δ. και το ΚΙΝΑΛ, στο βωμό της μικροκομματικής σκοπιμότητας, των εσωκομματικών ισορροπιών και του ρεβανσισμού, θυσίασαν την νομιμότητα, την ηθική και τα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου. Διάβαζαν παραπλανητικά αποσπάσματα μυστικών μαρτυρικών καταθέσεων, μίλησαν μέλη της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Προκαταρκτικής Επιτροπής περί υπάρξεως σοβαρών ενδείξεων ενοχής του Παπαγγελόπουλου εκδηλώνοντας παράνομη μεροληψία κατά την άσκηση των καθηκόντων στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή.

Οι ομιλίες σήμερα του Προέδρου και μελών της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής στην Ολομέλεια της Βουλής καθιστούν αυτούς εξαιρετέους από την Επιτροπή, γιατί έχουν εκφράσει άποψη περί δήθεν ενδείξεων ενοχής του Παπαγγελόπουλου και αυτό αποδεικνύει την μεροληψία τους και τις προειλημμένες αποφάσεις τους.

Αποκαλύφθηκε πλήρως σήμερα στην Βουλή ότι η δίωξη είναι πολιτική"