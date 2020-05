Κοινωνία

Αυτοί είναι οι κακοποιοί που είχαν “ρημάξει” σπίτια και πεζούς (εικόνες)

Στην δημοσιότητα τα στοιχεία και τις φωτογραφίες, δυο κακοποιών που κατηγορούνται για πλήθος ληστειών, έδωσε στην δημοσιότητα η ΕΛ.ΑΣ, έπειτα από απόφαση του αρμόδιου Εισαγγελέα.

Στην δημοσιότητα δόθηκαν, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας, οι φωτογραφίες καθώς και η ασκηθείσα ποινική δίωξη, σε βάρος δύο (2) ημεδαπών,

Τα στοιχεία και τις φωτογραφίες, δυο κακοποιών που κατηγορούνται για πλήθος ληστειών στην Αγία Βαρβάρα και στης γύρω περιοχές, έδωσε στην δημοσιότητα η ΕΛ.ΑΣ, έπειτα από απόφαση του αρμόδιου Εισαγγελέα.

Οι δυο νεαροί κατηγορούνται για πλήθος ληστειών καθώς όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, η σπείρα είχε αναπτύξει δράση, τουλάχιστον κατά το τελευταίο εξάμηνο, στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας και του Χαϊδαρίου. Διέπραττε συστηματικά ληστείες σε βάρος πεζών στους οποίους ασκούσαν σωματική βία και απειλούσαν με μαχαίρι ή με πέτρες. Επιπλέον διέπρατταν διαρρήξεις-κλοπές από οικίες και κλοπές οχημάτων.

Εξιχνιάσθηκαν, έξι 6 ληστείες σε βάρος πεζών, τέσσερις 4 διαρρήξεις σε οικίες και δύο 2 κλοπές οχημάτων.