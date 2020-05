Πολιτική

Τσίπρας: Η υπόθεση Novartis το μεγαλύτερο φιάσκο προανακριτικής επιτροπής

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για “χυδαίο αντιπερισπασμό” και “προειλημμένη απόφαση” της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.

Για προσπάθεια να “κατασκευάσει” κατηγορητήριο, αφού “δεν προκύπτει κατηγορία και καμία αιτία παραπομπής σε ό,τι αφορά τον πυρήνα της επιχείρησης του αντιπερισπασμού, δηλαδή τη μετατροπή του σκανδάλου σε, υποτίθεται, σκευωρία”, κατηγόρησε τη ΝΔ ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στη Βουλή.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για “χυδαίο αντιπερισπασμό” και “προειλημμένη απόφαση” της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, σχολιάζοντας: "Αφού έχετε βρει κατηγορούμενο, δε θα κολλήσετε στην έλλειψη κατηγορητηρίου. Θα το κατασκευάσετε. Θα το διευρύνετε, σε μια πρωτοφανή διαδικασία διεύρυνσης, και θα το κατασκευάσετε. Και αυτό κάνετε σήμερα". Τόνισε πως “από μόνη της η επιλογή σας να υποβληθεί πρόταση διεύρυνσης του κατηγορητηρίου, αυταπόδεικτα σηματοδοτεί τη χρεοκοπία της ρητορικής σας περί δήθεν σκευωρίας στην υπόθεση Novartis”.

Είπε ότι μετά την απουσία του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης τον Οκτώβριο του 2019 για τη σύσταση προανακριτικής, σήμερα επαναλαμβάνεται η εικόνα των άδειων κυβερνητικών εδράνων. “Τι θέλει να μας πει με την απουσία του; Δεν αποφασίζει αυτός; Δεν κινεί τα νήματα αυτός για τη στάση της ομάδας της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας στην επιτροπή; Ερήμην του εξελίσσεται η διαδικασία; Ή μήπως θέλει να μας πει ότι τα νήματα τα κινεί ο κ. Σαμαράς και η ακροδεξιά πτέρυγα του κόμματός του; Τι από τα δύο θέλει να μας πει ο κ. Μητσοτάκης;”. "Καταλαβαίνουμε γιατί απουσίαζε και τότε και σήμερα", είπε, προσθέτοντας ότι του είναι δύσκολο του κ. Μητσοτάκη να έρχεται και να δηλώνει “πολιτική υποταγή στους σχεδιασμούς της ακραίας συνιστώσας του κόμματός του”. Εκτίμησε ότι δεν θα είναι ούτε στο μέλλον εδώ για να μιλήσει, “όταν θα φέρετε την προειλημμένη απόφαση για παραπομπή του κ. Παπαγγελόπουλου στο ειδικό δικαστήριο", και πρόσθεσε ότι “δεν ξέρω αν είναι τελικά ή όχι το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεως του ελληνικού κράτους, αλλά είναι επιβεβαιωμένα το μεγαλύτερο φιάσκο προανακριτικής επιτροπής από συστάσεως του ελληνικού κράτους".