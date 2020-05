Καιρός

Οδηγίες για την ηλεκτρονική χορήγηση της προσωρινής άδειας οδήγησης

Πώς θα γίνει η διαδικασία ηλεκτρονικής χορήγησης προσωρινής άδειας οδήγησης, Οδηγίες από το ΥΠΟΜΕ.

Οδηγίες για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής χορήγησης της προσωρινής άδειας παρέχονται στις αρμόδιες Διευθύνσεις Μεταφορών των Περιφερειών, με εγκύκλιο που υπέγραψε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Οι υπάλληλοι - εξεταστές οφείλουν την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς να καταχωρούν στο Μηχανογραφικό Σύστημα Καταγραφής των Αποτελεσμάτων (ΜΗΣΚΑ) τα απαραίτητα στοιχεία από το Πρακτικό της δοκιμασίας.

Η απρόσκοπτη διεκπεραίωση της διαδικασίας απαιτεί την ταχεία και ορθή καταγραφή των στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα. Σε αυτό το πλαίσιο και προς διευκόλυνση των υπαλλήλων – εξεταστών, επίκειται τις προσεχείς ημέρες η παροχή της δυνατότητας καταχώρησης των στοιχείων και από υπολογιστή εκτός «syzefxis», όπως από τον προσωπικό υπολογιστή του εξεταστή, ακόμη και την ημέρα της δοκιμασίας.

Υπενθυμίζεται πως οι επιτυχόντες μετά την 11η Μαΐου 2020 σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς για αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης ή για επέκταση άδειας σε άλλη κατηγορία, μπορούν, δύο (2) εργάσιμες ημέρες μετά τη δοκιμασία, να επισκέπτονται τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://prosorini-adeia-odigisis.yme.gov.gr/ ή την ενιαία ψηφιακή πύλη https://www.gov.gr/ και να προμηθεύονται την προσωρινή άδεια οδήγησης.

Από την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής έως σήμερα έχουν εκδοθεί περίπου 300 προσωρινές άδειες οδήγησης σε όλη την Ελλάδα.