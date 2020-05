Κοινωνία

Τσιόδρας: “Ναι” στην επιστροφή των παιδιών στα δημοτικά σχολεία

Γιατί τώρα είναι η καταλληλότερη στιγμή για την επιστροφή των παιδιών στα θρανία, σύμφωνα με τον καθηγητή λοιμωξιολογίας. Πότε αναμένονται ανακοινώσεις.

Θέση υπέρ της επιστροφής των μαθητών του δημοτικού στα θρανία πήρε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό, καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας, κατά την σημερινή ενημέρωση, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή για να επιστρέψουν τα παιδιά στο περιβάλλον τους».

«Το άνοιγμα των σχολείων για τα μικρά παιδιά παραμένει ένα σύνθετο δίλημμα υπάρχουν αρκετά υπέρ και κάποιοι ενδοιασμοί. Από την άλλη η δεδομένη χρονική στιγμή μοιάζει η καταλληλότερη για να επιστρέψουν τα περισσότερα παιδιά στην κανονικότητα που τους στερήσαμε. Και κατά τη γνώμη μου τα οφέλη είναι περισσότερα από τους κινδύνους», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Τσιόδρας επεσήμανε ότι δεν υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα που να προσφέρουν απόλυτη εγγύηση ότι κανένα παιδί δεν διατρέχει κίνδυνο. Εξήγησε πάντως ότι με τα έως τώρα δεδομένα τα παιδιά είναι λιγότερο πιθανό να μολυνθούν και πως νοσούν ηπιότερα, ενώ ο ρόλος τους στη μετάδοση της νόσου φαίνεται να υπάρχει αλλά ίσως σε περιορισμένο βαθμό.

Αναφορικά με τον μικρό αριθμό των παιδιών που μπορεί να νοσήσουν βαριά ή να εμφανίσουν το σπάνιο λοιμώδες σύνδρομο τόνισε ότι δεν θα πρέπει να υπερτονίζεται η αρνητική πλευρά των δεδομένων.

Παρουσίασε τα εξής επιχειρήματα υπέρ του ανοίγματος των σχολείων.

- Υπάρχει κρυφή ανισότητα στη μάθηση και την εκπαίδευση για τα παιδιά που ανήκουν σε πιο φτωχιές οικογένειες.

- Υπάρχει σαφώς κόστος σε χαμένη γνώση και εκπαιδευτική διαδικασία που δεν έχει ευρέως ερευνηθεί. Στο εξωτερικό παρατηρήθηκε πως είτε τα παιδιά δεν είχαν καλή πρόσβαση στην εκπαιδευτική διαδικασία ή δεν παρακολουθούσαν πλήρως οι περισσότεροι ενώ ποσοστό έως και 75% των μαθητών δεν ολοκλήρωναν καν την εργασίες που τους είχε ανατεθεί

- Αναγνωρίζονται όλο αι περισσότερες σημαντικές επιπτώσεις του κλεισίματος των σχολείων στην πνευματική και ψυχική υγεία των παιδιών, με εμφάνιση άγχους απομόνωσης φαινόμενα όπως εθισμό στο διαδίκτυο. Ας μην υποτιμάμαι το ρόλο σχολείου στην κοινωνικοποίηση παιδιών.

- Οικονομικοί λόγοι που αφορούν την οικογένεια και την κοινωνία.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας ενημέρωσε ότι για το άνοιγμα των δημοτικών σχολείων, οι αποφάσεις θα ληφθούν τη Δευτέρα, οπότε και θα γίνουν σχετικές ανακοινώσεις.