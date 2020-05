Κόσμος

Κορονοϊός: Η ευρωπαϊκή χώρα με τους περισσότερους νεκρούς

Η χώρα που καταγράφηκαν οι περισσότεροι θάνατοι την τελευταία εβδομάδα.

Η Σουηδία, που επέλεξε μια πιο «ανοιχτή» προσέγγιση στη μάχη κατά του νέου κορονοϊού, σε σύγκριση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη, καταγράφει τον μεγαλύτερο κατά κεφαλήν αριθμό θανάτων στην Ευρώπη από τη νόσο COVID-19 τις τελευταίες 7 ημέρες, καταδεικνύουν τα στοιχεία.

Η Σουηδία κράτησε ανοικτά τα περισσότερα σχολεία, τα εστιατόρια και τις επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Αν και οι θάνατοι ακολουθούν πτωτική τάση, η Σουηδία καταγράφει 6,25 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους την ημέρα, κατά μέσο όρο, για επτά συνεχόμενες ημέρες, το διάστημα μεταξύ 12ης Μαΐου και 19ης Μαΐου, σύμφωνα με το Ourworldinsata.org. Ο αριθμός αυτός είναι ο υψηλότερος στην Ευρώπη και μεγαλύτερος από εκείνον της Βρετανίας, που καταγράφει 5,75 θανάτους ανά εκατομμύριο.

Βέβαια, κατά την πορεία της πανδημίας, η Σουηδία συνεχίζει να καταγράφει λιγότερους κατά κεφαλήν θανάτους σε σύγκριση με το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία, την Ιταλία, το Βέλγιο και τη Γαλλία, χώρες που επέλεξαν την επιβολή καραντίνας, όμως ο αριθμός των θανάτων στη Σουηδία είναι πολύ υψηλότερος από τους γείτονές της, τη Δανία, τη Νορβηγία και τη Φινλανδία.

Η στρατηγική της Σουηδίας, που βασίστηκε κυρίως σε εκούσια μέτρα για την τήρηση της κοινωνικής αποστασιοποίησης και βασικούς κανόνες υγιεινής, επικρίθηκε από ορισμένους ως ένα επικίνδυνο πείραμα με ανθρώπινες ζωές, ωστόσο προκρίθηκε από τον ΠΟΥ ως ένα μελλοντικό μοντέλο.