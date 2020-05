Οικονομία

ΤΕΠΙΧ ΙΙ: Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυξάνονται σημαντικά οι διαθέσιμοι πόροι του προγράμματος για δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ανοίγει, εκ νέου, την Τετάρτη, το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων για τη συνέχιση της υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα ΤΕΠΙΧ ΙΙ και οι διαθέσιμοι πόροι του προγράμματος αυξάνονται κατά 300 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι, ανοίγει το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (https://www.ependyseis.gr/mis) για τη συνέχιση της υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα ΤΕΠΙΧ ΙΙ και θα παραμείνει ανοιχτό έως την Πέμπτη 28 Μαΐου και ώρα 12:00 (Προηγούμενη περίοδος υποβολής: 28/4 έως 6/5).

Γίνεται, επίσης, γνωστό ότι οι διαθέσιμοι πόροι του προγράμματος αυξάνονται κατά 300 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν σε 750 εκατ. ευρώ νέα δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Με το παραπάνω ποσό, ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης, με τη συμμετοχή των τραπεζών, διαμορφώνεται σε άνω των 2 δισ. ευρώ.