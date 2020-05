Πολιτική

“Φουντώνουν” τα σενάρια για μετατροπή σε τζαμί της Αγιάς Σοφιάς

Προκαλεί ο Ερντογάν. Ανοίγει τα τζαμιά στην θλιβερή επέτειο της 'Αλωσης της Κωνσταντινούπολης. Η ανάρτηση του ιμάμη που έριξε λάδι στην φωτιά.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Οι ανακοινώσεις Ερντογάν για άνοιγμα των Τζαμιών στις 29 Μαΐου, μετά το κλείσιμο λόγω κορονοϊού, φούντωσε τα σενάρια για την Αγιά Σοφιά αφού η ημερομηνία συμπίπτει με την θλιβερή επέτειο άλωσης της Κωνσταντινούπολης.

Λάδι στην φωτιά έριξε και αυτό το αινιγματικό tweet του Αλί Ερμπάς, ιμάμης και επικεφαλής της Διεύθυνσης Θρησκευτικών Υποθέσεων (Diyanet) στην Τουρκία, σε μια φωτογραφία που δείχνει το μπλε τζαμί και την Αγιά Σοφιά αναφέροντας: Θα ανταμώσουμε στα τζαμιά μας στις 29 Μαΐου. Πρώτα ο Θεός

Η Άγκυρα προσπαθεί να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη από την αιφνίδια παραίτηση του Τσιχάτ Γιαϊτσί. Του Τούρκου Αντιναυάρχου, υπέρμαχου του δόγματος της Γαλάζιας Πατρίδας και εμπνευστή του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου, με το οποίο υφαρπάζει μεγάλο τμήμα της ελληνικής ΑΟΖ στην Μεσόγειο και το Αιγαίο.

Μόλις το Σάββατο, με υπογραφή του ίδιου του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο Τσιχάτ Γιαϊτσί αναβαθμίστηκε από αρχηγός Στόλου σε Επιτελάρχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Πολλοί έκαναν λόγο για αναβάθμιση διά της ουσιαστικής υποβαθμίσεως.

Σύμφωνα με αναφορές του τουρκικού Τύπου, ο Γιαΐτσί ήρθε σε ρήξη με τον υπουργό Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ, λόγω διαφαινόμενου σκανδάλου

Το ερώτημα που γεννάται είναι αν η Τουρκία θα επιχειρήσει να στήσει εκ νέου ένταση στον Έβρο.

Πάντως το Πολεμικό Ναυτικό είναι σε εγρήγορση, με την πραγματοποίηση ασκήσεων μικρής κλίμακας με πραγματικά πυρά στο Μυρτώο Πέλαγος.