Κορονοϊός: Οικονομικά “πληγωμένη” η Βρετανία

Ο Βρετανός ΥΠΟΙΚ έκανε λόγο για «σοβαρή ύφεση, παρόμοια της οποίας δεν έχουμε δει»

Η Βρετανία βρίσκεται αντιμέτωπη με μία «σοβαρή ύφεση, παρόμοια της οποίας δεν έχουμε δει» δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Ρίσι Σουνάκ, στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής των Λόρδων και εκτίμησε ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς αναμένονται διψήφιοι αριθμοί στην ανεργία.

«Αν και δρομολογήσαμε δράσεις άνευ προηγουμένου για να μετριάσουμε την κατάσταση, σίγουρα δεν θα μπορώ να προστατεύσω κάθε θέση εργασίας και κάθε επιχείρηση. Ήδη το βλέπουμε αυτό στα δεδομένα, και σίγουρα θα έρθουν περισσότερες δυσκολίες. Αυτό το lockdown έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία μας. Είναι πιθανό να αντιμετωπίσουμε σοβαρή ύφεση, παρόμοια της οποίας δεν έχουμε δει και φυσικά αυτό θα έχει επίπτωση στην ανεργία» είπε.

Ο υπουργός Οικονομικών ρωτήθηκε για το είδος της ανάκαμψης, αλλά υποστήριξε ότι δεν είναι προφανές ότι θα υπάρξει άμεση ανάκαμψη. «Όλοι ελπίζουμε να υπάρξει μία δυνατή αλλαγή, κατά το δυνατόν. Λαμβάνουμε δεδομένα από την Ευρώπη και τον κόσμο, από όπου οι χώρες σταδιακά χαλαρώνουν και αίρουν τους περιορισμούς. Δεν είναι προφανές ότι θα υπάρξει άμεση ανάκαμψη. Χρειάζεται χρόνος για να επιστρέψουν στις συνήθειες που είχαν. Υπάρχουν ακόμη περιορισμοί. Ακόμη και εάν μπορέσουμε να ανοίξουμε το λιανεμπόριο – το οποίο θα ήθελα πολύ να μπορώ να κάνω την 1η Ιουνίου – θα εξακολουθούν να υπάρχουν περιορισμοί για το πώς οι άνθρωποι θα μπορούν να κάνουν τις αγορές τους, το οποίο θα έχει επιπτώσεις στο πόσα θα ξοδεύουν» είπε.

Πρόσθεσε ότι το δημόσιο χρέος της χώρας θα είναι σαφώς υψηλότερο μετά την κρίση του κορωνοϊού, αλλά δεν μπόρεσε να δώσει πιο συγκεκριμένη απάντηση ποιο θα θεωρούσε ότι θα ήταν ένα βιώσιμο επίπεδο χρέους.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το υπουργείο Εργασίας, από την έναρξη του lockdown στα μέσα Μαρτίου, πάνω δύο εκατομμύρια νοικοκυριά αιτήθηκαν να λάβουν το καθολικό επίδομα (που λαμβάνουν χαμηλόμισθοι, άνεργοι, άστεγοι, ευπαθείς ομάδες κ.ά.). Συγκεκριμένα για το διάστημα από 16 Μαρτίου έως 12 Μαΐου έγιναν περισσότερες από δύο εκατομμύρια αιτήσεις από ανθρώπους που είτε έχασαν τη δουλειά τους ή είχαν μεγάλη περικοπή στον μισθό τους.

Σε έρευνα που διενήργησε το ανεξάρτητο επιστημονικό επιτελείο, Resolution Foundation, που έχει στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής των μεσαίων και χαμηλών κοινωνικών στρωμάτων, διαπιστώνεται ότι οι νεότεροι και γηραιότεροι εργαζόμενοι είναι οι ομάδες των οποίων τα εισοδήματα επλήγησαν περισσότερο κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού. Συγκεκριμένα, περισσότεροι από ένας στους τρεις νέους (ηλικίας 18-24 ετών) και τρεις στους δέκα εργαζόμενους, από 60 ετών και άνω, φαίνεται ότι πληρώνονται λιγότερα από ότι στην αρχή του έτους. Το thinktank προειδοποιεί ότι τα εισοδήματα των νεότερων κινδυνεύουν να πληγούν και τα χρόνια που θα ακολουθήσουν, ενώ οι ηλικιωμένοι μπορεί να καταλήξουν σε αναγκαστική συνταξιοδότηση, πριν ακόμη συμπληρώσουν τα απαιτούμενα χρόνια. «Ενώ οι νέοι βρίσκονται στο μάτι της καταιγίδας, δεν είναι οι μόνοι που έχουν δεχτεί μεγάλο σοκ στα εισοδήματά τους. Η Βρετανία ζει μία κρίση στο επίπεδο ζωής, από την οποία επηρεάζονται άσχημα και όσοι είναι άνω των 60 ετών» αναφέρεται.