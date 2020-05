Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ακόμη ένας θάνατος στην Ελλάδα

Μακραίνει κι άλλο η λίστα των νεκρών από κορονοϊό στην Ελλάδα, καθώς κατέληξε μία γυναίκα στο νοσοκομείο ΝΜΤΣ.

