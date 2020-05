Οικονομία

Οι έμποροι σήκωσαν ρολά, όμως τα ταμεία παραμένουν άδεια (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απογοήτευση εκφράζουν οι ιδιοκτήτες καταστημάτων ένδυσης και υπόδησης, μια εβδομάδα μετά την άρση της καραντίνας.