Κοινωνία

Στον “πάγο” τα γυμναστήρια μέχρι το τέλος Ιουνίου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διαμαρτυρία πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής έξω από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Τι λένε στην κάμερα του ΑΝΤ1.​