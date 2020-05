Κόσμος

Κορονοϊός: Αυξήθηκε εκ νέου ο ρυθμός μετάδοσης του ιού στην Ιταλία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Συγκρατημένη αισιοδοξία» για την πορεία της πανδημίας εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κόντε.

162 ασθενείς με COVID-19 κατέληξαν το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία, ανεβάζοντας σε 32.169 τον αριθμό των θυμάτων στη γειτονική μας χώρα.

Στο ίδιο διάστημα επιβεβαιώθηκαν 813 νέα κρούσματα, αυξάνοντας τον συνολικό απολογισμό τους σε 226.699. Μέχρι σήμερα, στην Ιταλία, 129.401 άνθρωποι που νόσησαν έχουν πλέον αναρρώσει.

Στο μεταξύ, 716 ασθενείς βρίσκονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και, συνολικά, 9.991 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. Για 54.422 ανθρώπους έχει αποφασιστεί ο κατ’ οίκον περιορισμός.

Ο ρυθμός μετάδοσης του ιού το τελευταίο 24ωρο αυξήθηκε, με 362 περισσότερα κρούσματα. Παρουσιάζει αύξηση και ο αριθμός των νεκρών: έχασαν την ζωή τους 63 περισσότεροι άνθρωποι σε σχέση με την χθεσινή ημέρα. Οι δε ιαθέντες είναι 75 λιγότεροι από χθες.

Οι ασθενείς στις ΜΕΘ, για 44η ημέρα, συνεχίζουν να μειώνονται. Παράλληλα, περιορίζεται και ο αριθμός ασθενών που βρίσκονται σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Μετά από τα ενθαρρυντικά στοιχεία των δυο περασμένων ημερών, ο σημερινός απολογισμός δείχνει ότι η πτωτική τάση των κρουσμάτων και των θανάτων δεν έχει ακόμη σταθεροποιηθεί. Θα πρέπει να εξακριβωθεί, τώρα, και με τα στοιχεία των επόμενων ημερών, αν η αύξηση αυτή οφείλεται στην χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων, η οποία άρχισε, στην Ιταλία, πριν δυο εβδομάδες.

Υπενθυμίζεται ότι οι αποφάσεις που ελήφθησαν από την κυβέρνηση του Τζουζέπε Κόντε και τις Περιφέρειες της χώρας προβλέπουν ότι αν οι μολύνσεις αυξηθούν, θα πρέπει να υιοθετηθούν και πάλι νέα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Νωρίτερα σήμερα, ο Ιταλός πρωθυπουργός δήλωσε ότι «υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία» και «η χώρα μειώνει τους περισσότερους περιορισμούς, αλλά εγγυάται την ασφάλεια κάθε εμπορικής και κοινωνικής δραστηριότητας».