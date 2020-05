Κόσμος

Αεροπορική τραγωδία στην Ρωσία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνετρίβη στρατιωτικό ελικόπτερο. Νεκρά τα μέλη του πληρώματος.

Στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Mi-8 συνετρίβη κοντά στη Μόσχα, ανέφερε μια πηγή των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

«Το ελικόπτερο έκανε βαριά προσγείωση κοντά στο χωριό Ζαχάροβο. Αναφέρονται θύματα», είπε η πηγή αυτή, χωρίς να διευκρινίσει αν πρόκειται για νεκρούς ή τραυματίες ή τον αριθμό τους.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, που επικαλείται το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, το πλήρωμα του ελικοπτέρου σκοτώθηκε.

Τα αίτια της συντριβής ερευνώνται, ωστόσο οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι πιθανόν το δυστύχημα να οφείλεται σε τεχνική βλάβη.