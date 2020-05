Κόσμος

Κορονοϊός: Περισσότεροι από 35.000 οι νεκροί στη Βρετανία

«Οποιαδήποτε αλλαγή στο lockdown θα πρέπει να βασίζεται σε παρατηρήσεις ανά περιοχή, όχι σε ημερομηνία», ξεκαθαρίζουν οι ειδικοί.

Ο αριθμός θανάτων από κορονοϊό που καταγράφηκε το τελευταίο 24ωρο σε όλους τους χώρους στη Βρετανία είναι 545, και ο συνολικός αριθμός έφτασε τους 35.341, σύμφωνα με τα δεδομένα που παρουσιάστηκαν στην ενημέρωση της Κυβέρνησης για την πανδημία.

Στο Λονδίνο ο αριθμός νοσηλευόμενων φαίνεται πως μειώνεται σημαντικά, ενώ σε άλλες περιοχές της Βρετανίας, η μείωση γίνεται με πιο αργούς ρυθμούς, ανέφερε η αναπληρώτρια επικεφαλής επιστημονική σύμβουλος της Κυβέρνησης, Άντζελα ΜακΛιν.

Σχετικά με την απόφαση χαλάρωσης του lockdown, διευκρίνισε ότι η επιστημονική επιτροπή είχε επισημάνει στην Κυβέρνηση ότι θα πρέπει να προχωρήσει, όταν τεθεί σε εφαρμογή, ένα κατάλληλο σύστημα ιχνηλάτησης επαφών. «Οι επιστήμονες ήταν πολύ ξεκάθαροι στην συμβουλή τους ότι οι αλλαγές στο lockdown χρειάζονται ένα πολύ αποτελεσματικό σύστημα εντοπισμού, ιχνηλάτησης και απομόνωσης. Και είμαστε επίσης ξεκάθαροι ότι οποιαδήποτε αλλαγή στα μέτρα κοινωνικής απόστασης θα πρέπει να βασίζονται σε παρατηρήσεις στα περιστατικά, στις περιοχές όπου πρόκειται να αλλάξουν και όχι σε μία συγκεκριμένη ημερομηνία», είπε.

Απαντώντας σε ερώτηση γιατί περιορίστηκαν τα διαγνωστικά τεστ μόνο για τους ασθενείς των νοσοκομείων, τον Μάρτιο, σχολίασε ότι η συμβουλή που είχε δοθεί στην Κυβέρνηση ελάμβανε υπόψη τον αριθμό των διαγνωστικών τεστ που ήταν διαθέσιμα. «Ήταν το καλύτερο που μπορούσαμε να κάνουμε με τα τεστ που είχαμε. Δεν μπορούσαμε να έχουμε ασθενείς σε νοσοκομεία με συμπτώματα COVID-19, χωρίς να μπορούμε να επιβεβαιώσουμε εάν είχαν ή όχι», είπε.

Ο Υπουργός Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων, Τζορτζ Γιουστίς, ξεκινώντας την ενημέρωση εκτίμησε ότι μόνο το ένα τρίτο των εργατών – κυρίως Ρουμάνων και Βούλγαρων – που μέχρι τώρα εργάζονταν για την συγκομιδή φρούτων και λαχανικών από τα χωράφια, βρίσκεται στη χώρα, και ενθάρρυνε τους Βρετανούς πολίτες να συμμετέχουν στις εργασίες, ειδικά όσοι βρίσκονται σε προσωρινή αναγκαστική άδεια λόγω της πανδημίας και χρειάζονται επιπλέον εισόδημα.

Νωρίτερα, σε επείγουσα ερώτηση στη Βουλή της σκιώδους υπουργού Υγείας, υπεύθυνη για την φροντίδα ηλικιωμένων, Λιζ Κένταλ, για τους καθυστερημένους χειρισμούς σε ότι αφορά τις επιπτώσεις της νόσου COVID-19 στα κέντρα φροντίδας, ο Υπουργός Υγείας, Ματ Χάνκοκ, υπερασπίστηκε την προσέγγιση της Κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι ο αριθμός των θανάτων στους χώρους αυτούς είναι συνεχώς μειούμενος. Επικαλέστηκε τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οποία οι θάνατοι στα κέντρα φροντίδας έπεσαν κατά περίπου 1.000 την πρώτη εβδομάδα του Μαϊου (από 2.423 σε 1.666), πτώση που αντιστοιχεί στο 31%.

Από την πλευρά της η σκιώδης υπουργός επεσήμανε ότι κατά τους τέσσερις πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους έχασαν τη ζωή τους σε κέντρα φροντίδας, 23.000 περισσότεροι άνθρωποι από ότι την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρονιάς και ζήτησε από τον Χάνκοκ να απαντήσει γιατί δεν απέσυρε μέχρι τις 12 Μαρτίου την οδηγία που έλεγε ότι τα κέντρα φροντίδας είναι «πολύ απίθανο» να επηρεαστούν από την πανδημία. Ο Χάνκοκ απάντησε ότι η συγκεκριμένη οδηγία είχε δοθεί όταν ακόμη ο κίνδυνος μεταδοτικότητας στην κοινότητα βρισκόταν σε χαμηλά επίπεδα και ότι ανανεώθηκε αμέσως μόλις άλλαξαν τα δεδομένα.