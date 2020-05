Κόσμος

Επιμένει στην υδροξυχλωροκίνη ο Τραμπ

Αμετανόητος, παρά τις συστάσεις της επιστημονικής κοινότητας ο Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε σήμερα τη χρήση που ο ίδιος κάνει ενός συνταγογραφούμενου φαρμάκου για την ελονοσία, για την προστασία κατά του κορονοϊού, παρά τις προειδοποιήσεις των αμερικανικών υγειονομικών αρχών, υποστηρίζοντας ότι εναπόκειται στα άτομα να πάρουν τις δικές τους αποφάσεις.

Χθες Δευτέρα, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος αποκάλυψε ότι παίρνει προληπτικά εναντίον του κορονοϊού.

Χωρίς να προσφέρει αποδείξεις, ο Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Καπιτώλιο ότι πιστεύει ότι η υδροξυχλωροκίνη «σου δίνει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας», προσθέτοντας: «Οι άνθρωποι θα πρέπει να αποφασίσουν μόνοι τους».

Η αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) έχει προειδοποιήσει για πιθανές σοβαρές παρενέργειες από τη χρήση του φαρμάκου σε ασθενείς με Covid-19.

Ο αντιπρόεδρος Μάικ Πενς, του οποίου η εκπρόσωπος Κέιτι Μίλερ έχει προσβληθεί από τον κορονοϊό, δήλωσε στο Fox News σε συνέντευξή του ότι δεν παίρνει το φάρμακο.

«Δεν το παίρνω, αλλά δεν θα δυσανασχετούσα ποτέ με οποιοδήποτε Αμερικάνο να πάρει τη συμβουλή του γιατρού του», είπε ο Πενς, σύμφωνα με το απομαγνητοφωνημένο κείμενο της συνέντευξης. Σημείωσε ότι η FDA είχε εγκρίνει τη «χρήση εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων» του φαρμάκου όταν συνταγογραφήθηκε από ένα γιατρό.

«Ο γιατρός μου δεν το συστήνει, αλλά δεν θα δίσταζα να λάβω τη συμβουλή του γιατρού μου. Κάθε Αμερικανός πρέπει να κάνει το ίδιο», είπε.

Πριν από εβδομάδες, ο Τραμπ είχε διαφημίσει το φάρμακο ως πιθανή θεραπεία βασιζόμενος σε μια θετική αναφορά σχετικά με τη χρήση του κατά του ιού, αλλά μεταγενέστερες μελέτες διαπίστωσαν ότι αυτό δεν ήταν βοηθητικό.

Ο γιατρός του Λευκού Οίκου Σον Κόνλεϊ, ανέφερε σε ένα υπόμνημα που δημοσιεύτηκε αργά χθες ότι αυτός και ο πρόεδρος συζήτησαν τα στοιχεία υπέρ και κατά της λήψης του φαρμάκου και συμφώνησαν ότι «το πιθανό όφελος από τη θεραπεία υπερτερεί των σχετικών κινδύνων».