Κόσμος

Κορονοϊός: Δραματικός ο ημερήσιος απολογισμός θυμάτων στις ΗΠΑ

Εφιάλτης χωρίς τέλος έχει γίνει η πανδημία στις ΗΠΑ, όπου τα κρούσματα ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο.

Στις ΗΠΑ καταγράφηκαν 1.536 επιπλέον θάνατοι που συνδέονται με τον νέο κορονοϊό τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς ως τις 20:30 χθες Τρίτη (τοπική ώρα· 03:30 σήμερα Τετάρτη ώρα Ελλάδας).

Ο απολογισμός των θυμάτων της COVID-19 στη χώρα πλέον έφθασε τους 91.845 νεκρούς στις ΗΠΑ, που παραμένουν μακράν η χώρα που θρηνεί τα περισσότερα θύματα σε απόλυτο αριθμό, ενώ τα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο.

Οι αριθμοί των θυμάτων που ανακοινώθηκαν χθες Τρίτη και προχθές Δευτέρα ήταν χαμηλότεροι (820 και 759 αντίστοιχα). Γενικά πάντως τα δεδομένα που συγκεντρώνει και μεταφορτώνει στον ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργήσει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς — προέρχονται από τις τοπικές υγειονομικές αρχές — μοιάζουν να μειώνονται τα Σαββατοκύριακα.

Κατά τον μέσο όρο εννέα επιδημιολογικών μοντέλων που συνάγουν ερευνητές του πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης, ο αριθμός των θανάτων εξαιτίας της COVID-19 στις ΗΠΑ αναμένεται να ανέρχεται σε περίπου 113.000 τη 13η Ιουνίου. Η νέα στατιστική προβολή, που δημοσιοποιήθηκε χθες, ενώ πολλές αμερικανικές πολιτείες χαλαρώνουν τους περιορισμούς και ανακοινώνουν την επανεκκίνηση των οικονομιών τους, αφήνει να εννοηθεί πως θα χαθούν άλλοι 22.000 Αμερικανοί μέσα σε 25 ημέρες.