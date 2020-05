Κόσμος

Κορονοϊός: νέα αύξηση σε κρούσματα και θανάτους στη Γερμανία

Τα κρούσματα μόλυνσης από τον κορονοϊό ξεπέρασαν τα 176.000 στη Γερμανία...

Ακόμη 83 ασθενείς υπέκυψαν στην COVID-19 το περασμένο 24ωρο στη Γερμανία, ενώ το ίδιο διάστημα εντοπίστηκαν 797 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, δείχνουν τα στοιχεία που συγκεντρώνει το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ.

Τα θύματα της πανδημίας του κορονοϊού έφθασαν έτσι τα 8.090, ενώ τα κρούσματα μόλυνσης ανέρχονται σε 176.007, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Τόσο ο αριθμός των θανάτων ασθενών όσο και αυτός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων μόλυνσης παρουσίασαν νέα αύξηση σε σχέση με αυτούς που καταγράφονταν το αμέσως προηγούμενο 24ωρο (72 και 513 αντίστοιχα).