Τεχνολογία - Επιστήμη

Νέος σεισμός στην Κρήτη

Συνεχής είναι η σεισμική δραστηριότητα στα ανοιχτά της Κρήτης.

Ασθενή σεισμική δόνηση με μέγεθος 4.4 στην κλίμακα Ρίχτερ κατέγραψε το σεισμολογικό δίκτυο, όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 05:12 ώρα Ελλάδος και σε απόσταση 452 χιλιόμετρα νότια/νοτιοανατολικά της Αθήνας. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 77 χιλιόμετρα νότια/νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας.