Κόσμος

Αποκεφάλισε τη φίλη του γιατί πίστευε ότι ήταν εχθρός του Τραμπ!

Ο 23χρονος δράστης πίστευε ότι το 17χρονο θύμα του ήταν ο Διάβολος και ότι συνεργαζόταν με τους Δημοκρατικούς εναντίον του Τραμπ!

Σοκ προκαλεί η υπόθεση δολοφονίας μιας 17χρονης κοπέλας από τη Σουηδία από τον φίλο της.

Ο 23χρονος άνδρας, ιρακινής καταγωγής, αποκεφάλισε την πρώην σύντροφό του, καθώς πίστευε ότι ήταν εχθρός του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ίνδαλμα του δράστη!

Σύμφωνα με τη σουηδική εφημερίδα Aftonbladet ο 23χρονος πίστευε ότι ήταν ο Διάβολος και ότι συνεργαζόταν με τους Δημοκρατικούς εναντίον του Τραμπ, όπως υποστηρίζουν άνθρωποι του περιβάλλοντός του.

Κατά τις ίδιες μαρτυρίες ο 23χρονος Ιρακινός ήθελε να έχει τον πλήρη έλεγχο στη ζωή της 17χρονης φτάνοντας μέχρι του σημείου να διαλέγει εκείνος τα ρούχα που θα φορούσε η νεαρή κοπέλα.

Στη δικογραφία αναφέρεται, μάλιστα, ότι είχε εγκαταστήσει εφαρμογή στο κινητό της προκειμένου να ελέγχει κάθε της κίνηση. Ο Αχμέντ Σαμπάζ, κατηγορείται ότι την αποκεφάλισε όταν η 17χρονη πήγε στο σπίτι του για να μαζέψει τα πράγματά της μετά τον χωρισμό τους.