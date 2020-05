Κοινωνία

Τραγωδία στην Κέρκυρα: ερωτηματικά για τον αιφνίδιο θάνατο της μητέρας

Θρήνος στην οικογένεια της άτυχης μητέρας δύο παιδιών, εν αναμονή των αποτελεσμάτων της εξέτασης απο ιατροδικαστή.

Σοκαρισμένη είναι η κοινωνία της Κέρκυρας για την 29χρονη μητέρα, η οποία βρέθηκε νεκρή σε θάλαμο της Παιδιατρικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου του νησιού, όπου το ανήλικο παιδί της νοσηλευόταν με ουρολοίμωξη.

Η άτυχη γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών, εντοπίστηκε, από άλλους συνοδούς ασθενών, όταν το έντονο κλάμα του παιδιού τούς ανησύχησε και έσπευσαν να δουν τι συμβαίνει στο διπλανό δωμάτιο. Η 29χρονη εντοπίστηκε πεσμένη στο πάτωμα και αμέσως ενημερώθηκαν οι γιατροί του νοσοκομείου που κατέβαλαν κάθε υπεράνθρωπη προσπάθεια για την ανάνηψη της.

Από τις μέχρι τώρα ενδείξεις έχει αποκλειστεί η εγκληματική ενέργεια, ενώ τα αίτια του θανάτου της 29χρονης γυναίκας θα γίνουν σήμερα γνωστά, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας - νεκροτομής. Οι πρώτες εκτιμήσεις των γιατρών κάνουν πάντως λόγο για ανεύρυσμα ή κάποιο καρδιολογικό πρόβλημα.

Η άτυχη γυναίκα είχε δύο παιδιά, 16 μηνών και 3 ετών και σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον της, δεν είχε κάποιο πρόβλημα υγείας που να την απασχολεί.