Αθλητικά

Μάτζικ Τζόνσον: Ο Αντετοκούνμπο θα ήταν σταρ στην εποχή μου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην κορυφαία πεντάδα του «σήμερα» κατέταξε ο θρύλος των Λέικερς τον Giannis.

O θρύλος των Λέικερς και του ΝΒΑ Μάτζικ Τζόνσον, πιστεύει ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ένας από τους πέντε παίκτες που αγωνίζονται σήμερα και θα μπορούσαν να είναι σταρ στην δική του εποχή.

Μία συζήτηση που άνοιξε πρόσφατα , σχετικά με το αν οι σημερινοί παίκτες του NBA θα μπορούσαν να πρωταγωνιστούσαν πριν από 20-30 χρόνια:

«ΛεΜρον Τζέιμς, Κέβιν Ντουράντ, Στεφ Κάρι, Άντονι Ντέιβις και Γιάννης Αντετοκούνμπο» ήταν οι πέντε παίκτες που επέλεξε ο Τζόνσον, όταν ρωτήθηκε σχετικά από τον Στίβεν Έι Σμιθ.

Ο Τζέιμς ήταν το πρώτο όνομα που επέλεξε ο Τζόνσον, ενώ πρόσθεσε στον Ντάραντ: «Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι αυτός ο τύπος μπορεί να σκοράρει σε οποιαδήποτε εποχή. Ο Στεφ Κάρι θα μπορούσε ακόμα να σκοράρει με τον τρόπο που το κάνει αυτή τη στιγμή», είπε ο Τζόνσον, συμπληρώνοντας ότι ο Ντέιβις και ο Αντετόκουμπο « θα μπορούσαν σίγουρα να παίξουν στην εποχή που ήμουν εγώ».