Κοινωνία

Καιρός: έρχονται ισχυρές καταιγίδες και “βουτιά” της θερμοκρασίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σημαντική θα είναι η πτώση της θερμοκρασίας! Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο "μάτι" της κακοκαιρίας.

Υποχωρεί πλέον το κύμα των πολύ υψηλών θερμοκρασιών που επηρέασε την Ελλάδα τις τελευταίες ημέρες, δίνοντας τη θέση του σε ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό του καιρού, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και πτώση της θερμοκρασίας έως δέκα βαθμών, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Πιο αναλυτικά, τις βραδινές ώρες απόψε, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά, φαινόμενα που κατά τη διάρκεια της νύχτας θα ενταθούν σημαντικά και θα διατηρηθούν έντονα έως και τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης.

Κατά τη διάρκεια της Πέμπτης ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Θεσσαλονίκης, φαινόμενα που μέχρι το βράδυ της Πέμπτης θα επεκταθούν στην Εύβοια, στις Σποράδες και ενδεχομένως στη Βόρεια Αττική.

Παράλληλα, σημαντική πτώση θα παρουσιάσει η θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα με τις μέγιστες θερμοκρασίες την Πέμπτη να είναι έως και δέκα βαθμούς χαμηλότερες σε σχέση με τα επίπεδα της Τετάρτης.