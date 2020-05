Κόσμος

Μακελειό σε τζαμί (βίντεο)

Ένοπλοι εισέβαλαν στο τζαμί και σκότωσαν πιστούς, τραυματίζοντας άλλους.

Σε τζαμί συνοικίας της Καμπούλ εισέβαλλαν ένοπλοι, σκοτώνοντας οκτώ ανθρώπους τουλάχιστον και τραυματίζοντας αρκετούς ακόμα.

Για την επίθεση δεν ανέλαβε κάποια τρομοκρατική οργάνωση την επίθεση, αλλά οι Ταλιμπάν αρνήθηκαν ότι τη συμμετοχή τους.

Το Ισλαμικό Κράτος, ωστόσο, έχει κάνει ανάλογες επιθέσεις στο παρελθόν.

Οι ΗΠΑ, πάντως, κατηγορούν τους τζιχαντιστές για την άνευ προηγουμένου επίθεση σε μαιευτήριο της πρωτεύουσας του Αφγανιστάν, που στοίχισε τη ζωή σε 24 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά.