Παράξενα

Πρωινό σεξ σε αυτοκίνητο σε δημοτικό παρκινγκ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκ και αντιδράσεις των περαστικών από το πολυσύχναστο σημείο, στο κέντρο της πόλης.

Ένα παράνομο ζευγάρι να κάνει σεξ σε δημόσια θέα καταγγέλλουν ότι είδα κάτοικοι των Μετεώρων.

Σύμφωνα με την καταγγελία, περαστικοί από το Δημοτικό Πάρκινγκ της πόλης, στην οδό Βλιώρα, είδαν γνωστό ηλικιωμένο Καλαμπακιώτη να συνουσιάζεται με μια Καλαμπακιώτισσα σε κοινή θέα.

Οι περαστικοί από το σημείο έβαλαν τις φωνές στο ζευγάρι, που τελικά ντύθηκε κι έφυγε.

Πηγή: tameteora.gr