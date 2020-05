Κοινωνία

Παγώνη: Να μην ανοίξουν Δημοτικά και Νηπιαγωγεία

Αντίθετη με το άνοιγμα δημοτικών και νηπιαγωγείων είναι η πρόεδρος των νοσοκομειακών ιατρών, Ματίνα Παγώνη. Τι προτείνει.

Η κα Παγώνη, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, είπε ότι τα μέτρα θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον για όλο το καλοκαίρι. Η κα Παγώνη υποστηρίζει ότι δεν θα πρέπει να ανοίξουν τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία, γιατί τα παιδιά δεν είναι δυνατόν να τηρήσουν τα μέτρα.

Τον Σεπτέμβριο θα είναι πιο εξοικειωμένα με τους νέους όρους.

Όπως είπε, δεν είναι εύκολο ούτε για τους δασκάλους να επιβλέπουν τα παιδιά για να τηρούν τα μέτρα. "Πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί και να πηγαίνουμε βήμα-βήμα." Οι γονείς ανησυχούν, ποιος θα πάρει την ευθύνη σε περίπτωση που γίνει κάτι, διερωτήθηκε η κ. Παγώνη. Τέλος, τόνισε πως τα μικρά παιδιά θέλουν περισσότερο χρόνο να κατανοήσουν την κατάσταση.