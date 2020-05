Οικονομία

“Πράσινο φως” για εκταμίευση 748 εκ. ευρώ για την Ελλάδα

Τι αναφέρει η Κομισιόν στην έκθεσή της. Η τήρηση των δεσμεύσεων και οι εκκρεμότητες.

“Πράσινο φως” για την εκταμίευση 748 εκατ. ευρώ αναμένεται να δώσει η Κομισιόν, σύμφωνα με την 6η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα που θα δημοσιοποιηθεί σήμερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες, Μαρίας Αρώνη, στην έκθεσή της η Κομισιόν επισημαίνει ότι, παρά την κρίση της πανδημίας, οι ελληνικές αρχές έχουν προχωρήσει σχεδόν σε όλες τις δεσμεύσεις, εκτός από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων το οποίο συνεχίζει να υποεκτελείται, αλλά και την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου προς τους ιδιώτες.

Ως εκ τούτου η Κομισιόν αναμένεται να προτείνει στο Eurogroup την ενεργοποίηση μέτρων ύψους 748 εκατ. ευρώ για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, μέσω της επιστροφής των κερδών επί των ελληνικών ομολόγων (ANFAs και SMPs).

Εξάλλου, στην έκθεσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την ανεργία που αναμένεται να φτάσει το 20% το 2020, αλλά και για το δυνατό πλήγμα που εκτιμάται ότι θα δεχθούν ο τουρισμός, η ναυτιλία και οι εξαγωγές, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.