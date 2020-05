Συνταγές

“Food N’ Friends”: Ο Πασχάλης Τσαρούχας “ξεδιπλώνει” το ταλέντο του στην κουζίνα (εικόνες)

Ένα γευστικό ορεκτικό της Ιταλικής κουζίνας με ελληνικές πινελιές... δια χειρός του αγαπημένου ηθοποιού.

Το Σάββατο 23 Μαΐου, στις 16:00, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος και ο Ηλίας Φουντούλης υποδέχονται τον Πασχάλη Τσαρούχα. Ο ταλαντούχος ηθοποιός μπαίνει δυναμικά στην κουζίνα του «Food n’ Friends» και μας αποκαλύπτει τα αγαπημένα του φαγητά.

Αναλαμβάνει δράση, έχοντας ως «αποστολή» να παρουσιάσει ένα γευστικό ορεκτικό της Ιταλικής κουζίνας με ελληνικές πινελιές! Ο Πασχάλης, εντυπωσιασμένος από τον τρόπο που χειρίζεται τις πρώτες ύλες ο σεφ μας, προσπαθεί και ο ίδιος να σερβίρει ένα εξίσου πεντανόστιμο πιάτο. Θα τα καταφέρει;