Έρευνα: ”ύποπτη” η αερόβια άσκηση για εξάπλωση του κορονοϊού στα γυμναστήρια

Τα συμπεράσματα των ειδικών και οι αναφορές τους σε άλλα προγράμματο εκγύμνασης.

Τόσο οι ιδιοκτήτες γυμναστηρίων σε πολλές χώρες (και στην Ελλάδα) όσο και οι πελάτες τους αδημονούν να ανοίξουν ξανά τα γυμναστήρια, όμως οι υγειονομικές Αρχές εμφανίζονται διστακτικές να επισπεύσουν την επαναλειτουργία τους. Μια νέα νοτιοκορεατική επιστημονική έρευνα φαίνεται να δικαιολογεί αυτή την επιφύλαξη, καθώς εκτιμά ότι ιδίως τα έντονα χορευτικά αεροβικά προγράμματα των γυμναστηρίων - που είναι ιδιαίτερα δημοφιλή κυρίως στις γυναίκες- μπορούν να οδηγήσουν σε ταχεία εξάπλωση του κορονοϊού από ένα φορέα στους γύρω του.

Ο κίνδυνος, από την άλλη, φαίνεται να είναι πολύ μικρότερος με άλλα λιγότερο έντονα προγράμματα, όπως γιόγκα και πιλάτες. Η μελέτη, αν και δεν αξιολόγησε τους κινδύνους από την αίθουσα οργάνων των γυμναστηρίων, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι, όταν ανοίξουν ξανά τα γυμναστήρια, ίσως θα πρέπει να ληφθεί ειδική πρόνοια για τα διάφορα εντατικά χορευτικά αεροβικά προγράμματα, όπως η προσωρινή απαγόρευση τους ή η επιβολή περιορισμών στον αριθμό των συμμετεχόντων, στον αερισμό και στην επιφάνεια του χώρου διεξαγωγής τους κ.α.

Σε μια πόλη της Νότιας Κορέας, στην αρχή της πανδημίας, διαγνώστηκαν μέσω μοριακών τεστ 112 άνθρωποι (ο ένας στους τέσσερις χωρίς συμπτώματα), οι οποίοι μολύνθηκαν με Covid-19 σε τέτοιες τάξεις «fitness dance» 12 διαφορετικών γυμναστηρίων. Είχε προηγηθεί ένα σεμινάριο για εκπαιδευτές, στο οποίο οι οκτώ από τους 27 συμμετέχοντες κόλλησαν τον κορονοϊό. Όταν στη συνέχεια και όσο ακόμη ήταν ασυμπτωματικοί ή είχαν πολύ ελαφριά συμπτώματα, πήγαν στα γυμναστήρια για να καθοδηγήσουν τα χορευτικά προγράμματα, μετέδωσαν εν αγνοία τους τον ιό σε πολλούς πελάτες την ώρα του χορού.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ντανκούκ και του Κολλεγίου Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ντανκούκ της πόλης Τσεονάν, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό "Emerging Infectious Diseases" του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων (CDC) των ΗΠΑ, τονίζουν ότι «λόγω της αυξημένης πιθανότητας λοίμωξης μέσω σταγονιδίων, η έντονη άσκηση σε κλειστούς περιορισμένους θα πρέπει να αποφεύγεται στη διάρκεια της τρέχουσας επιδημίας, όπως και οι δημόσιες συναθροίσεις, ακόμη και σε μικρές ομάδες».

Οι επιστήμονες επεσήμαναν ότι οι μικρές κλειστές αίθουσες (έως 60 τετραγωνικών μέτρων) των γυμναστηρίων όπου γίνονται αυτά τα έντονα προγράμματα, αποτελεί ιδανικό περιβάλλον για την εξάπλωση της Covid-19. «Η υγρή θερμή ατμόσφαιρα στο γυμναστήριο, σε συνδυασμό με την ταραγμένη ροή του αέρα που προκαλείται από την έντονη φυσική άσκηση, μπορεί να διευκολύνει την πυκνότερη μετάδοση των σταγονιδίων», αναφέρουν οι Νοτιοκορεάτες ερευνητές.

Τονίζουν επίσης ότι φαίνεται να παίζει ρόλο και ο αριθμός των συμμετεχόντων σε αυτά τα προγράμματα διάρκειας σχεδόν μιας ώρας (συνήθως 50 λεπτών). Οι «τάξεις» των πέντε έως 22 ατόμων καθιστούν ευκολότερη τη μετάδοση του κορονοϊού, κάτι που δεν συμβαίνει με τις μικρές τάξεις έως πέντε ατόμων.

Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι ένας εκπαιδευτής μολυσμένος με κορονοϊό, ο οποίος έκανε προγράμματα γιόγκα και πιλάτες σε ομάδες των επτά έως οκτώ ατόμων, δεν μετέδωσε σε κανένα την Covid-19.