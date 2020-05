Συνταγές

“Food N’ Friends”: Ο Δημήτρης Σταρόβας σε... μαγειρικές περιπέτειες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Δημήτρης Σταρόβας μαγειρεύει και εκπλήσσει, κερδίζοντας τα εύσημα για ένα ακόμη ταλέντο του, αυτό στη μαγειρική!

Την Κυριακή 24 Μαΐου, στις 16:00, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος και ο Ηλίας Φουντούλης υποδέχονται τον Δημήτρη Σταρόβα.

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης, λάτρης του καλού φαγητού και γνώστης της κουζίνας, μπαίνει σε νέες μαγειρικές περιπέτειες, έχοντας την ψήφο εμπιστοσύνης του σεφ μας! Ο πολυτάλαντος Δημήτρης προχωρά σε αποκαλύψεις και επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις στους οικοδεσπότες της εκπομπής.

Παράλληλα, ετοιμάζει δυο γευστικά πιάτα, κερδίζοντας τα εύσημα για ένα ακόμη ταλέντο του, αυτό στη μαγειρική!