Δένδιας: Μονομερές δικαίωμά μας η επέκταση της υφαλοκρυπίδας

Ο Υπουργός Εξωτερικών για τον τουρισμό, την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και τις τουρκικές προκλήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο.

Η Ελλάδα θέλει να μετατρέψει το κεκτημένο της πολύ επιτυχημένης αντιμετώπισης της κρίσης του κορονοϊού σε κεκτημένο της ελληνικής τουριστικής αγοράς, όπως ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, σε συνέντευξή του στο «Πρώτο Πρόγραμμα» της ΕΡΑ, ενώ σημείωσε ότι σαφής προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η προστασία της υγείας τόσο των Ελλήνων πολιτών όσο και των επισκεπτών της χώρας.

«Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι σε περιπτώσεις που τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά το επιτρέπουν να μπορεί η ελληνική τουριστική αγορά να λειτουργήσει, να μπορούν, δηλαδή, να έρθουν επισκέπτες από άλλες χώρες που έχουν ανάλογα χαρακτηριστικά, που δεν επιβαρύνουν, δηλαδή, το δικό μας ισοζύγιο υγείας», τόνισε και πρόσθεσε πως υπάρχουν αρκετές τέτοιες χώρες, όπως η Γερμανία, που προσπαθεί να βοηθήσει την ελληνική τουριστική αγορά, αλλά και τα Βαλκάνια.

Όπως εξήγησε ο κ. Δένδιας, στόχος είναι οι πολίτες με παρόμοια επιδημιολογικά χαρακτηριστικά να μπορούν να επικοινωνούν ελεύθερα, χωρίς πιστοποιητικά, χωρίς τεστ και χωρίς ταλαιπωρίες.

Όσον αφορά την πρόταση της Γερμανίδας καγκελαρίου, Άγγελα Μέρκελ και του Γάλλου Προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, τη χαρακτήρισε «εξαιρετικά σημαντική για την Ευρώπη και για τον τρόπο που βλέπουμε το κοινό μας μέλλον», υποστηρίζοντας ότι έρχεται σε αντιδιαστολή με την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας, που θέτει θέματα στην πορεία της ευρωπαϊκής ενοποίησης.

«Η κοινή εγγύηση των προβλημάτων μας είναι το θεμέλιο που μπορεί να οδηγήσει την Ευρώπη μπροστά. Όχι κράτη που συμπορεύονται, αλλά κοινωνία πολιτών προς ένα κοινό μέλλον», επισήμανε.

Αναφερόμενος στην Τουρκία, ο υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι «σε μία φάση και δικής της κρίσης, αλλά και παγκόσμιας, της κρίσης του κορονοϊού, αντί να προτάσσει την αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων, προτάσσει την επίλυση ανύπαρκτων διαφορών».

Κατηγόρησε, δε, την Τουρκία για υπερφίαλη συμπεριφορά και καυτηρίασε το γεγονός ότι δεν επιδιώκει συνεννόηση με τις γειτονικές χώρες της ακόμη και για ζητήματα που επηρεάζουν όλους και αυτή η προσέγγιση δεν βοηθά το κοινό μέλλον.

«Η Τουρκία θέλει να κατασκευάσει ένα πυρηνικό εργοστάσιο στο Ακούγιου. Δεν θα έπρεπε να συνεννοηθεί με τις γειτονικές χώρες για τις παραμέτρους ασφαλείας; Υπάρχει ρήγμα στην ευρύτερη περιοχή. Η περιοχή αυτή δεν στερείται σεισμών. Δεν αποτελεί κίνδυνο για την Ελλάδα αυτό;», διερωτήθη ο κ. Δένδιας.

Σχετικά με την επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, σχολίασε πως είναι μονομερές δικαίωμα της χώρας, το οποίο θα «ασκήσει όπου θέλει, όταν κρίνει, όπως θέλει».

«Δεν έχει κανέναν λόγο συνδιαλλαγής με οποιονδήποτε γι' αυτό. Φαιδρότητες του τύπου casus belli από την Τουρκία εμάς μας αφήνουν παγερά αδιάφορους. Στην κοινωνία του 21ου αιώνα απειλές πολέμου δεν υφίστανται», υπογράμμισε.

Επίσης, μίλησε για τις επόμενες κινήσεις της χώρας όσον αφορά τη Λιβύη και χαρακτήρισε το τουρκολιβυκό σύμφωνο «μνημόνιο νομικής ανυπαρξίας» και «νομικό κατασκεύασμα, το οποίο είναι στα όρια της φαιδρότητας».

«Θα προτείναμε στην Τουρκία να μη στηρίζει ενέργειες περί ανυπάρκτου μνημονίου», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών και συμπλήρωσε: «Η Τουρκία, με την παράλογη, προκλητική, παράνομη πολλές φορές συμπεριφορά της, με την υπερφίαλη συμπεριφορά της στα πλαίσια της κυπριακής αποκλειστικής ζώνης, μας έχει ανοίξει πάρα πολλές πόρτες γιατί έχει βοηθήσει τη διεθνή κοινότητα να καταλάβει τελικά τι ρόλο έχει ο καθένας».

Όσον αφορά τον Έβρο, επισήμανε ότι η χρήση του μεταναστευτικού εξέθεσε την Τουρκία σε όλη τη διεθνή κοινότητα.

Τέλος, για το ενδεχόμενο ενός ατυχήματος, ο κ. Δένδιας σημείωσε ότι οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι έμπειρες, οι Έλληνες αξιωματικοί δεν είναι θερμοκέφαλοι, «ξέρουν να χειρίζονται καταστάσεις και αυτό έχει αποδειχθεί, εφόσον βεβαίως και η άλλη πλευρά τηρεί κάποια όρια».