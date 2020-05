Κόσμος

Κορονοϊό: σταθεροποιείται η κατάσταση στη Ρωσία

Με τον αριθμό των νέων κρουσμάτων να μειώνεται, οι ρωσικές αρχές επισημαίνουν ότι η κατάσταση στη χώρα σταθεροποιείται, ενώ την ίδια άποψη φαίνεται να έχει και ο ΠΟΥ.

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέγραψε 135 νεκρούς σε διάστημα 24 ωρών, αριθμό ρεκόρ, όμως για πρώτη φορά μειώθηκε ο αριθμός των νέων κρουσμάτων του κορονοϊού, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Συνολικά οι θάνατοι από την covid-19 στη χώρα ανέρχονται σε 2.972, ενώ 8.764 νέες μολύνσεις εντοπίστηκαν το τελευταίο 24ωρο, ανεβάζοντας σε 308.705 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στη Ρωσία, καθιστώντας την τη δεύτερη πλέον πληγείσα από την πανδημία μετά τις ΗΠΑ. Με τον αριθμό των νέων κρουσμάτων να μειώνεται, οι ρωσικές αρχές επισημαίνουν ότι η κατάσταση στη χώρα σταθεροποιείται, ενώ την ίδια άποψη φαίνεται να έχει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Η δρ. Μελίτα Βούγνοβιτς, εκπρόσωπος του ΠΟΥ στη Ρωσία, δήλωσε σήμερα πως πιστεύει ότι η κατάσταση εισέρχεται σε φάση σταθεροποίησης, μετέδωσε το πρακτορείο Tass.

Στη Μόσχα, την περιοχή της Ρωσίας που έχει πληγεί περισσότερο από την covid-19 οι πολίτες παραμένουν κλεισμένοι στα σπίτια τους για όγδοη συνεχή εβδομάδα, ενώ επιτρέπονται μόνο βασικές μετακινήσεις. Ο δήμαρχος Σεργκέι Σομπιάνιν δήλωσε χθες Τρίτη ότι είναι πολύ νωρίς για να εξεταστεί το ενδεχόμενο να επιτραπεί στους Μοσχοβίτες να βγαίνουν από τα σπίτια τους για βόλτα.

Επικριτές της κυβέρνησης αμφισβητούν τον αριθμό των νεκρών, καθώς το ποσοστό θνησιμότητας στη Ρωσία είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με αυτό στη δυτικη Ευρώπη και τις ΗΠΑ, κατηγορώντας τις αρχές ότι δεν υπολογίζουν σωστά. Οι ρωσικές αρχές απορρίπτουν τις κατηγορίες εξηγώντας ότι καταμετρούν μόνο τους θανάτους βασική αιτία των οποίων είναι ο κορονοϊός, την ώρα που άλλες χώρες συνυπολογίζουν όλους τους νεκρούς που βρέθηκαν θετικοί στον ιό.