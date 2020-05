Πολιτική

ΥΠΕΞ: αδόκιμη προσπάθεια παραποίησης της Ιστορίας από την Τουρκία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όλοι πρέπει να συμβιβάζονται με την ιστορία τους ώστε γεγονότα όπως η γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού να μην επαναληφθούν ποτέ ξανά, τονίζει το ελληνικό ΥΠΕΞ.

Στην αντεπίθεση περνά σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας μας, μέσω ανακοίνωσής του με την οποία απαντά στους ισχυρισμούς του τουρκικού ΥΠΕΞ και στις βολές που εξαπέλυσε κατά της Αθήνας με αιχμή τις εκδηλώσεις μνήμης για την Γενοκτονία των Ποντίων.

"Η ιστορική αλήθεια, η αυτοκριτική και η εγκατάλειψη του αναθεωρητισμού, αποτελούν προϋποθέσεις για τον καλόπιστο διάλογο και την καταπολέμηση των ακροτήτων του εθνικισμού, για τη συμφιλίωση των λαών και των κρατών και την ειρηνική συμπόρευσή τους" τονίζει το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και προσθέτει:



"Αυτή την πολιτική στάση επέλεξε ο Ελευθέριος Βενιζέλος όταν πρότεινε τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ ως υποψήφιο για το Νόμπελ Ειρήνης. Και αυτό παραμένει σημαντικό κομμάτι της βαρυσήμαντης παρακαταθήκης που άφησε πίσω του ο μεγάλος Έλληνας πολιτικός, για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις αλλά και πέραν αυτών.



Αντιθέτως, η Τουρκία επιλέγει να προβεί για ακόμη μια φορά σε μια αδόκιμη προσπάθεια παραποίησης της Ιστορίας, αγνοώντας ότι οφείλει, όπως όλοι μας, να αναγνωρίζει την ιστορική αλήθεια. Όλοι πρέπει να συμβιβάζονται με την ιστορία τους ώστε γεγονότα όπως η γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού να μην επαναληφθούν ποτέ ξανά".