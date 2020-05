Κοινωνία

Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία: Τι αλλάζει από την ερχόμενη σχολική χρονιά

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία.

Σε βελτιώσεις στις ρυθμίσεις που αφορούν τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία στο νομοσχέδιο που αναμένεται να κατατεθεί τις προσεχείς εβδομάδες στη Βουλή, προχώρησε το υπουργείο Παιδείας.

Αυτό μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, ανεβάζοντας μάλιστα τον αριθμό των Πρότυπων Σχολείων. Έτσι, σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του νομοσχεδίου, προβλέπεται από την ερχόμενη σχολική χρονιά να λειτουργήσουν 28 Πρότυπα Σχολεία (έναντι 24 που προέβλεπε αρχικά το νομοσχέδιο).

Τα λειτουργούντα σήμερα Πειραματικά Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα χαρακτηριστούν Πρότυπα Σχολεία, ενώ τα πέντε Πειραματικά Σχολεία των πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Μακεδονίας, Πατρών και Κρήτης (Ρέθυμνο) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα παραμείνουν ως έχουν, πειραματικά.

Έτσι, συνολικά, για το σχολικό έτος 2020-21, θα λειτουργήσουν: 24 Πειραματικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 10 Πειραματικά Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 28 Πρότυπα Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το πλαίσιο λειτουργίας των Πρότυπων σχολείων

Επιπλέον, μεταξύ των τροποποιήσεων του νομοσχεδίου, που αφορούν το πλαίσιο λειτουργίας των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων, είναι οι εξής:

Παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε σχολείο της Επικράτειας να υποβάλει αίτηση για τον χαρακτηρισμό του ως Πρότυπο ή Πειραματικό, εντός ορισμένης προθεσμίας και κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του υπουργείου που θα εξειδικεύει τα σχετικά κριτήρια.

Η εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα γίνεται από φέτος με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων/εξετάσεις στην Α΄τάξη του Γυμνασίου, με πρόβλεψη διασύνδεσης Πρότυπων Γυμνασίων και Λυκείων, ενώ η εισαγωγή στα Πειραματικά θα γίνεται με κλήρωση (εκτός από την εισαγωγή από σχολική μονάδα μίας βαθμίδας στη σχολική μονάδα επόμενης διασυνδεδεμένων Πειραματικών Σχολείων).

Ως προς την στελέχωση των Πρότυπων και Πειραματικών με εκπαιδευτικούς, προβλέπεται ότι οι εκπαιδευτικοί των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (ΠΔΕ), στις οποίες δεν λειτουργούν Πρότυπα ή Πειραματικά, θα μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για πλήρωση κενής θέσης εκπαιδευτικού σε Πρότυπο ή Πειραματικό μίας άλλης ΠΔΕ της επιλογής τους.

Όπως ανέφερε το υπουργείο, οι διατάξεις που αφορούν στα Πρότυπα και Πειραματικά και την οργάνωση και τη λειτουργία των δύο δικτύων, τα όργανα διοίκησης, την επιλογή και στελέχωση με διδακτικό προσωπικό, την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και την (εσωτερική και εξωτερική) αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, αυτές «παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ίδιες».

«Στόχος η διεύρυνση του θεσμού των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων»

«Στόχος του υπουργείου είναι η επαναφορά, ενίσχυση και διεύρυνση του θεσμού των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων, αξιοποιώντας τη θετική εμπειρία από την προηγούμενη εισαγωγή του θεσμού, σε ευρεία κλίμακα, πριν από τις δυσμενείς αλλαγές που επήλθαν την τετραετία 2015-2019», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας. Επιπλέον, τονίζεται ότι πρόκειται για «δυο διακριτούς τύπους σχολείων», τα οποία ωστόσο «αποτελούν από κοινού ένα εκπαιδευτικό εργαστήριο εθνικών διαστάσεων για το σχεδιασμό και την εφαρμογή διαφοροποιημένων και καινοτόμων εκπαιδευτικών πολιτικών, με απώτερο σκοπό να συμβάλουν στη διαμόρφωση και διάχυση βέλτιστων εκπαιδευτικών προτύπων και πρακτικών σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα και να συντελέσουν, με τον τρόπο αυτό, στη συνολική αναβάθμισή του».

Όπως επισημαίνεται, ειδικότερος σκοπός των Πρότυπων Σχολείων είναι «να ενισχύσουν το πρότυπο της αριστείας στο εκπαιδευτικό σύστημα, με την έννοια της διαμόρφωσης των πλέον κατάλληλων προϋποθέσεων που θα προάγουν τη διαρκή αυτό-βελτίωση των μαθητών, καθώς και τη μεθοδικότερη και συστηματικότερη καλλιέργεια και ανέλιξη των ιδιαίτερων μαθησιακών τους δυνατοτήτων, κλίσεων και ταλέντων». Από την άλλη, ως ειδικότερος σκοπός των Πειραματικών αναφέρεται η υποστήριξη «σε τυχαίο δείγμα του μαθητικού πληθυσμού, της πιλοτικής εφαρμογής εκπαιδευτικών καινοτομιών στο εκπαιδευτικό σύστημα (δοκιμή και υλοποίηση πειραματικών μεθόδων, πρακτικών και εργαλείων)».

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι ως Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. θα λειτουργήσουν τα ακόλουθα σχολεία της Πρωτοβάθμιας (ΠΡ) και της Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) εκπαίδευσης: