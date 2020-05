Κοινωνία

Μεγάλη φωτιά στην Κρήτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.



Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στη Λυγαριά του Δήμου Μαλεβιζίου, σε αγροτική περιοχή.

Στο σημείο επιχειρούν 8 υδροφόρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 16 άνδρες, τρεις ομάδες πεζοπόρου από 5 άτομα η κάθε μία, 2 βοηθητικά οχήματα στα οποία βρίσκονται ο διοικητής και ο υποδιοικητής της πυροσβεστικής, ενώ συνδράμει και υδροφόρα ενός ιδιώτη.

Όπως είπε στο ekriti ο Διοικητής των Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κρήτης Δημοσθένης Μπουντουράκης, η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη και η κινητοποίηση τόσο μεγάλης δύναμης γίνεται με στόχο να μην εξαπλωθεί η φωτιά.

Πηγή: ekriti