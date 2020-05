Πολιτική

Χαρίτσης: η κυβέρνηση λειτουργεί με όρους σχολιαστή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διεθνώς έχει γίνει αντιληπτό πλέον ότι, χωρίς γενναία κρατική παρέμβαση, δεν μπορούμε να ελπίζουμε στην ανάσχεση της ύφεσης, υποστηρίζει.

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ή δεν έχει κατανοήσει το πρωτοφανές κύμα της ύφεσης που έρχεται ή ακόμη χειρότερα, έχει συγκεκριμένο σχέδιο, βασισμένο στην ιδεοληπτική εμμονή της υπέρ του αόρατου χεριού της αγοράς που δήθεν θα ρυθμίσει την κρίση, το οποίο αποτελεί καταστροφική επιλογή», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης.

«Διεθνώς έχει γίνει αντιληπτό πλέον ότι, χωρίς γενναία κρατική παρέμβαση, δεν μπορούμε να ελπίζουμε στην ανάσχεση της ύφεσης. Η Γαλλία, η Μ. Βρετανία, η Γερμανία και άλλα ευρωπαϊκά κράτη λαμβάνουν μέτρα κρατικής στήριξης της οικονομίας και της κοινωνίας. Δεν μπορεί η ελληνική κυβέρνηση και το υπουργείο Οικονομικών να λειτουργούν με όρους σχολιαστή, ειδικά σε τέτοιες συνθήκες», σημείωσε στον Σκάι και προσέθεσε: «Η ελληνική οικονομία και ειδικά κλάδοι όπως η εστίαση και ο τουρισμός χρειάζονται άμεσα ένα γενναίο πρόγραμμα στήριξης, που θα δώσει ανάσα στις επιχειρήσεις, τους εργαζομένους και τα νοικοκυριά που πλήττονται. Η αναστολή υποχρεώσεων και ο επιπλέον δανεισμός δεν επιλύουν το πρόβλημα».

Συνεχίζοντας, ο Αλ. Χαρίτσης επανέλαβε ότι «από την αρχή της πανδημίας, τότε που η κυβέρνηση ακόμη ψαχνόταν για το τι θα κάνει, ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε δημοσίως ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που αντιστοιχίζει τις διαθέσιμες χρηματοδοτικές πηγές για την ελληνική οικονομία με τις πραγματικές της ανάγκες». «Το πρόγραμμα “Μένουμε Όρθιοι” περιλαμβάνει μέτρα για μη επιστρεπτέες ενισχύσεις προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για τη στήριξη του μισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων, όπως ακριβώς συμβαίνει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης», εξήγησε ο Αλ. Χαρίτσης, συμπληρώνοντας ότι το εν λόγω πρόγραμμα επικαιροποιείται προκειμένου να απαντήσει στην «ανάγκη» της κοινωνίας για «μια εναλλακτική, προοδευτική πρόταση με την οποία θα επιτύχουμε ανάσχεση της ύφεσης». «Το δείχνει και η ίδια η πραγματικότητα, το λέει το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, το παραδέχεται ακόμη και το υπουργείο Οικονομικών -ότι η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας έχει επιδεινωθεί. Το σημαντικό σε αυτό δεν είναι μόνο τα νούμερα, αλλά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ύφεσης», επισήμανε χαρακτηριστικά.

«Η ύφεση θα έχει τεράστιο βάθος και μεγάλη διάρκεια, η ελληνική οικονομία θα δει συνέπειες μεγαλύτερες από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, λόγω των ιδιαιτεροτήτων που έχει και της εξάρτησής της από τον τουρισμό και την ιδιωτική κατανάλωση, αλλά και λόγω του εύθραυστου ακόμη χαρακτήρα της μετά την 10ετή κρίση από την οποία μόλις εξήλθε», ανέφερε. «Οι συνθήκες αυτές, επομένως, απαιτούν ριζοσπαστικά μέτρα. Δεν μπορούμε να πάμε με τη λογική της ανοσίας της αγέλης στην οικονομία, όπου θα επικρατήσει τελικά το δίκαιο του ισχυρού και θα οδηγηθούμε σε πλήρη αναδιάρθρωση της οικονομίας, σε χιλιάδες λουκέτα και στην εκτόξευση της ανεργίας, την οποία εμείς καταφέραμε με πολύ κόπο να μειώσουμε κατά 10%», τόνισε ο Αλ. Χαρίτσης.

Κλείνοντας αναφέρθηκε στο ζήτημα της επαναλειτουργίας των σχολικών μονάδων υπογραμμίζοντας πως «η κυβέρνηση αναλαμβάνει ένα αχρείαστο ρίσκο ανοίγοντας τα σχολεία για 10 μόλις μέρες, ειδικά τα δημοτικά, το οποίο θα έπρεπε να έχει εξηγήσει. Όχι τόσο στην αντιπολίτευση, αλλά στις οικογένειες και στην εκπαιδευτική κοινότητα, που δικαίως ανησυχούν. Δεν εξυπηρετεί εκπαιδευτικές αλλά μόνο πολιτικές σκοπιμότητες αυτή η κίνηση».