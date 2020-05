Κοινωνία

Βασάνισαν και ξυλοκόπησαν ηλικιωμένο

Αδίστακτοι κακοποιοί ξυλοκόπησαν άγρια 77χρονο για να του πάρουν χρήματα. Το θύμα νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένο.

Άγριος ξυλοδαρμός ηλικιωμένου άνδρα, 77 ετών, σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Ανδραβίδα, όταν μία ομάδα 5-6 ατόμων εισέβαλε στο σπίτι του, του πήρε χρήματα και εξαφανίστηκε.

Ο ηλικιωμένος φέρεται να είχε βγει το πρωί με το σκύλο του βόλτα, όταν του επιτέθηκαν Ρομά, τον έδειραν, τον έσυραν στο σπίτι και τον λήστεψαν, ενώ του έσπασαν και το ΙΧ για να του πάρουν αντικείμενα από το εσωτερικό του.

Το θύμα διεκομίσθη στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας βαριά τραυματισμένος στο κεφάλι.

Πηγή: www.patrisnews.com