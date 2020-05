Κοινωνία

Εστίαση: Τα μέτρα για τρόφιμα, πελάτες, προσωπικό και delivery

Αναλυτικός οδηγός ΕΦΕΤ για την επανεκκίνησης της εστίασης.

Τον «Οδηγό Επανεκκίνησης για τη Μαζική Εστίαση» εξέδωσε ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (Σ.Ε.Β.Τ.) και την Ελληνική Ένωση Επιχειρήσεων Οργανωμένης Εστίασης (ΕΠ.Ο.ΕΣ), ενόψει της επαναλειτουργίας των επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης από τις 25 Μαΐου 2020.

Σκοπός του οδηγού είναι η παροχή απλών και πρακτικών οδηγιών προσαρμογής στο πλαίσιο της νέας πραγματικότητας που έχει δημιουργηθεί από τη νόσο COVID-19. Οι οδηγίες βασίζονται στην ανάλυση του προφίλ επικινδυνότητας του ιού για τους χώρους εστίασης και στις βέλτιστες πρακτικές όπως αυτές αποτυπώνονται σε διεθνείς και εθνικές συστάσεις.

Στην ομάδα που συνέταξε τον οδηγό συμμετείχαν, εκτός από στελέχη του ΕΦΕΤ, εξέχοντες επιστήμονες από τον ακαδημαϊκό χώρο καθώς και έμπειρα στελέχη των επιχειρήσεων τροφίμων, μέλη των ανωτέρω αναφερόμενων φορέων. Ο οδηγός βασίστηκε στα στοιχεία που ίσχυαν μέχρι την ημερομηνία έκδοσής του και είναι διαθέσιμος για λήψη από την ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ www.efet.gr. Ο ΕΦΕΤ θα επικαιροποιεί τον οδηγό όποτε κρίνεται αναγκαίο με βάση τα νεώτερα δεδομένα.

