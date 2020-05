Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας: Οι Έλληνες σταμάτησαν τον “Λεβιάθαν”

«Οι τουρίστες θα μπορέσουν να απολαύσουν την Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι, τόνισε ο Υπουργός Υγείας σε συνέτνευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα “El Mundo”.

Mε τίτλο «Οι τουρίστες θα μπορέσουν να απολαύσουν την Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι», η ισπανική εφημερίδα «El Mundo» δημοσιεύει συνέντευξη του υπουργού Υγείας, Βασίλη Κικίλια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας, μεταξύ άλλων, στον πρόλογο της συνέντευξης αναφέρεται πως «παρά τις περικοπές στον τομέα της υγείας λόγω ετών λιτότητας και τους πολύ πιο περιορισμένους πόρους σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, έγινε το θαύμα: Σταμάτησαν τον "Λεβιάθαν" που άφησε ένα βουνό από νεκρούς στην Ευρώπη! Και το πέτυχαν χωρίς το υγειονομικό υπόβαθρο της Ιταλίας, της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου ή ακόμη και της ίδιας της Ισπανίας. Επί του παρόντος, οι αριθμοί της πανδημίας στην Ελλάδα εκπλήσσουν: 2.836 κρούσματα και μόνο 165 θάνατοι μέχρι στιγμής, σε έναν πληθυσμό περίπου 11 εκατομμυρίων».

Ο κ. Κικίλιας, εξηγεί στην ισπανική εφημερίδα πως «η επιτυχία μας βασίζεται κυρίως στους εξαιρετικούς επαγγελματίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας, σε αυτούς τους καθημερινούς ήρωες: Στους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό, το διοικητικό και παραϊατρικό προσωπικό, καθώς επίσης στο ΕΚΑΒ, τους επιστήμονες και το προσωπικό του ΕΟΔΥ, που κατάφεραν να εντοπίσουν το πρώτο κρούσμα».

Στη συνέχεια, σημειώνει ότι το πρώτο κρούσμα κορονοϊού κατεγράφη στην Ελλάδα στις 26 Φεβρουαρίου. Την ίδια ημέρα, σύμφωνα με εντολή του πρωθυπουργού, όπως τονίζει, «ανακοίνωσα την ακύρωση των εκδηλώσεων για το καρναβάλι και στις 10 Μαρτίου (με μόνον έναν θάνατο καταγεγραμμένο) το κλείσιμο όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Στις 22 Μαρτίου άρχισε ο γενικευμένος περιορισμός της κυκλοφορίας των πολιτών».

Σε ερώτηση πώς έγινε αντιληπτή τόσο νωρίς η σοβαρότητα της εξάπλωσης του ιού, σε αντίθεση με χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία, ο υπουργός απαντά: «Από τα μέσα Ιανουαρίου προετοιμάζαμε την επιχειρησιακή διαθεσιμότητα του ελληνικού συστήματος υγείας, σε όλα τα αρμόδια όργανα του υπουργείου Υγείας. Τον ίδιο μήνα, προετοιμάσαμε ένα σχέδιο δράσης μαζί με τον ΕΟΔΥ για την αντιμετώπιση της πανδημίας, ενώ από την αρχή ήμασταν σε συνεχή επαφή με τον ΠΟΥ».

Ερωτηθείς πώς σχεδιάζετε την επιστροφή στην κανονικότητα του τουριστικού τομέα, ο οποίος είναι από τους πλέον σημαντικούς για την Ελλάδα, ο κ. Κικίλιας τονίζει: «Η τουριστική εμπειρία του φετινού καλοκαιριού μπορεί να είναι κάπως διαφορετική σε σύγκριση με τα περασμένα χρόνια, με περισσότερη κοινωνική αποστασιοποίηση, αλλά οι τουρίστες θα μπορέσουν να κάνουν μία υπέροχη επίσκεψη στην Ελλάδα το καλοκαίρι, αρκεί η πανδημία διεθνώς να βρίσκεται σε καθοδική πορεία».

Για το εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση στάθηκε στο ύψος της υγειονομικής πρόκλησης του ιού και αν θα υλοποιήσει την αλληλεγγύη, την οποία προβάλλει, ο υπουργός Υγείας επισημαίνει: «Δεδομένου ότι η πανδημία δεν έχει τελειώσει, νομίζω πραγματικά ότι θα πρέπει να ενεργήσουμε όλοι μαζί, με αλληλεγγύη. Αλλά ελπίζουμε ότι η λέξη "αλληλεγγύη" δεν θα μείνει κενή περιεχομένου. Αποτελεί μία αξία, μία αρχή που πρέπει να διέπει τον κόσμο, ειδικά σε καιρούς κρίσης άνευ προηγουμένου, όπως η παρούσα κρίση».

Ο κ. Κικίλιας προθέτει ότι η Ελλάδα αποτελεί θετικό παράδειγμα στη διαχείριση αυτής της κρίσης, αλλά τώρα ετοιμαζόμαστε για το ενδεχόμενο ενός δεύτερου κύματος κορονοϊού και δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού.

«Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας αυτό το καλοκαίρι. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να εγγυηθούμε τη στήριξη του ελληνικού συστήματος υγείας στις ΜΕΘ. Έχουμε αυξήσει τις κλίνες ΜΕΘ από 565 σε 1.017, έχουμε προχωρήσει σε νέες προσλήψεις άνω των 4.000 επαγγελματιών υγείας και έχουμε δημιουργήσει μία "αερογέφυρα" για προμήθεια υγειονομικού υλικού άνευ προηγουμένου, εν μέσω διεθνούς διαμάχης για προμήθεια ιατρικού υλικού. Επιπλέον, έχουμε λάβει δωρεές από 865 ιδιωτικούς οργανισμούς, οι οποίες ανήλθαν συνολικά σε 89 εκατ. ευρώ», υπογραμμίζεο ο υπουργός Υγείας.