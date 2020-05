Life

Ο Άνταμ Σάντλερ σε ρόλο σκάουτερ του μπάσκετ στο “Hustle”

Ο Άνταμ Σάντλερ φέρεται να είναι κοντά σε συμφωνία για να πρωταγωνιστήσει στην ταινία “Hustle” του Netflix με παραγωγό τον ΛεΜπρον Τζέιμς.

Οι Τέιλορ Ματέρνε και Γουίλ Φέτερς έγραψαν το σενάριο, το οποίο επικεντρώνεται σε έναν αμερικανικό κυνηγό ταλέντων στο μπάσκετ που απολύθηκε αδικαιολόγητα, αφού πρώτα ανακάλυψε έναν ιδιαίτερα ταλαντούχο παίκτη στο εξωτερικό. Ο scouter αποφασίζει να φέρει τον αθλητή στις ΗΠΑ για να αποδείξει ότι και οι δύο έχουν ό, τι χρειάζεται για να πετύχουν στο NBA. Σκηνοθέτης της ταινίας θα είναι ο Τζερεμάια Ζάγκαρ.

Η εταιρεία του Άνταμ Σάντλερ, Happy Madison θα αναλάβει την παραγωγή της ταινίας μαζί με τη SpringHill Entertainment του «βασιλιά» του NBA, ΛεΜπρον Τζέιμς και τη Roth/Kirschenbaum Films.

Η είδηση για το νέο πρότζεκτ έρχεται στη δημοσιότητα τέσσερις μήνες μετά την ανακοίνωση ότι το Netflix επέκτεινε τη συμφωνία με τον Άνταμ Σάντλερ και τη Happy Madison Productions για τέσσερις νέες ταινίες.

Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό πότε θα αρχίσει η παραγωγή του «Hustle» καθώς λόγω της πανδημίας του κορονοϊού τα κινηματογραφικά γυρίσματα έχουν διακοπεί.