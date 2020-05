Πολιτική

Πολεμικό Ναυτικό: Εντυπωσιακές εικόνες από άσκηση με πραγματικά πυρά (βίντεο)

Ηχηρό μήνυμα αποτρεπτικής ισχύος από το Πολεμικό Ναυτικό, με την άσκηση στο Μυρτώο Πέλαγος.

Από τη Δευτέρα 18 έως την Τετάρτη 20 Μαΐου 2020, διεξήχθη προγραμματισμένη εθνική τεχνική άσκηση μικρής κλίμακας στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Μυρτώου και νότιου Κρητικού πελάγους, με συμμετοχή πλοίων της Διοικήσεως Φρεγατών, υποβρυχίων και αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας.

Επιπρόσθετα, εκτελέστηκε ευρεία συνεργασία με αεροσκάφος ναυτικών Επιχειρήσεων P-8A του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, κατόπιν έγκρισης του ΓΕΕΘΑ.

Η εν λόγω άσκηση, που πραγματοποιήθηκε σε μία περίοδο κατά την οποία είναι συνεχείς οι τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο, εντάσσεται στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος επιχειρησιακής εκπαίδευσης μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού, με σκοπό τη διατήρηση και επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας των συμμετεχόντων.

