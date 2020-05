Οικονομία

Σταϊκούρας, Γεωργιάδης, Βρούτσης, Θεοχάρης: Η εξειδίκευση των μέτρων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι Υπουργοί Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Τουρισμού αναλύουν τα μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων.

Το σχέδιο της Κυβέρνησης που θα εφαρμοστεί τους επόμενους μήνες για εργασία, οικονομία και τουρισμό ανακοίνωσε, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το σχεδιο εξειδίκευσαν σε παρουσίαση στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, οι Υπουργοί Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση και Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη.