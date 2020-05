Οικονομία

Ρύθμιση – “ανάσα” για τους οινοπαραγωγούς

Το "πράσινο" φως για την επιστροφή του προκαταβληθέντος ΕΦΚ για το κρασί έδωσε το ΥΠΟΙΚ.

Για «αποκατάσταση μιας αδικίας εις βάρος των μικρών οινοπαραγωγών, η οποία τους είχε επιβληθεί με τις φορολογικές επιβαρύνσεις της προηγούμενης Κυβέρνησης», κάνει λόγο το υπουργείο Οικονομικών, καθώς με απόφαση του αρμόδιου υφυπουργού Απόστολου Βεσυρόπουλου, καθορίζεται η διαδικασία επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και των λοιπών επιβαρύνσεων στο κρασί.

Όπως τονίζεται, οι μικροί οινοπαραγωγοί είχαν προκαταβάλει τον ΕΦΚ για κρασί, το οποίο, όμως, δεν είχαν διαθέσει στην κατανάλωση κατά την περίοδο που ίσχυε ο συντελεστής ΕΦΚ κρασιού και έως την ημερομηνία κατάργησής του.

Επιπλέον, με την Υπουργική Απόφαση καθορίζεται η διαδικασία διαγραφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης κρασιού και των λοιπών επιβαρύνσεων στην περίπτωση που οι εν λόγω επιβαρύνσεις είχαν μεν βεβαιωθεί σε μικρούς οινοπαραγωγούς, αλλά δεν έχουν εισπραχθεί για αποθέματα κρασιού, το οποίο δεν είχε διατεθεί στην κατανάλωση κατά το ανωτέρω διάστημα.

Ο κ. Βεσυρόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Βάζουμε τέλος στις στρεβλώσεις, τις οποίες δημιούργησε ένας άδικος φόρος, που υπονόμευσε την αναπτυξιακή προοπτική του κλάδου της ελληνικής οινοποιίας».