Κόσμος

Κορονοϊός-Ισπανία: Νέα άνοδος του ημερήσιου αριθμού θανάτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν τα νεότερα στοιχεία για την πανδημία από την χώρα της Ιβηρικής.

Ο ημερήσιος απολογισμός θανάτων στην Ισπανία από τον νέο κορονοϊό κατέγραψε σήμερα μικρή άνοδο κατά 95 θύματα, από 83 το προηγούμενο 24ωρο, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας.

Μετά τα τελευταία επίσημα στοιχεία, το σύνολο των νεκρών στη χώρα ανέρχεται σε 27.888, την ώρα που ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων αυξήθηκε σε 232.555.