Βρούτσης: Οι τρεις άξονες για τη στήριξη των εργαζομένων

«Μπαίνουμε στη νέα φάση στήριξης της κοινωνίας και της εργασίας», τόνισε ο υπουργός Εργασίας...

Το υπουργείο Εργασίας και η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή κινήθηκε με ταχύτητα, σχέδιο και υπευθυνότητα, τόνισε ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, σημειώνοντας πως «με τις επτά ΠΝΠ δημιουργήσαμε νέες δέσμες μέτρων και απλώσαμε δίχτυ ασφαλείας στο σύνολο της κοινωνίας».

«Συγκρατήσαμε το μεγάλο κύμα απολύσεων, ωστόσο δεν δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας στον τουρισμό και στην εστίαση», πρόσθεσε.

«Μπαίνουμε στη νέα φάση στήριξης της κοινωνίας και της εργασίας», τόνισε ο κ. Βρούτσης και αναφέρθηκε στους τρεις άξονες του υπουργείου:

Επέκταση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου στους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο.

Μηχανισμός Ενίσχυσης Απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

Ενίσχυση εποχικά απασχολούμενων και ανέργων

1ος Άξονας - Επέκταση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου στους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο.

Μάιος

Για τον μήνα Μάιο έχει ήδη επεκταθεί το δικαίωμα αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων.

Επιχειρήσεις οι οποίες επαναλειτουργούν έχουν την δυνατότητα να διατηρήσουν μέχρι και το 60% των εργαζομένων τους σε αναστολή.

Ταυτόχρονα, επιχειρήσεις οι οποίες παραμένουν κλειστές, καθώς και όλες οι επιχειρήσεις στους κλάδους του τουρισμού, της εστίασης, των μεταφορών, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και του αθλητισμού μπορούν να διατηρούν μέχρι και το 100% των εργαζομένων τους σε αναστολή.

Οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις παραμένουν σε αναστολή θα λάβουν αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ, κατ΄αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής και το κράτος θα καλύψει τις ασφαλιστικές τους εισφορές, υπολογιζόμενες επί του ονομαστικού τους μισθού.

Επίσης, και τον μήνα Μάιο παρατείνουμε τη δυνατότητα αναστολής πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζομένους όλων των πληττόμενων επιχειρήσεων.

Ιούνιος

Για τον μήνα Ιούνιο παρατείνουμε την δυνατότητα αναστολής των συμβάσεων εργασίας σε ποσοστό 100% των εργαζομένων, αποκλειστικά και μόνο για όσες επιχειρήσεις παραμένουν κλειστές, αλλά και για επιχειρήσεις στους κλάδους του τουρισμού, της εστίασης, των μεταφορών, του πολιτισμού και του αθλητισμού που πλήττονται.

Οι εργαζόμενοι σε αναστολή δικαιούνται αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ, κατ΄αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής και πλήρους κάλυψης των ασφαλιστικών τους εισφορών επί του ονομαστικού τους μισθού.

Πρέπει να επισημάνω όμως ότι τον μήνα Ιούνιο παύει να ισχύει η δυνατότητα αναστολής πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών για όλες τις επιχειρήσεις.

Ιούλιος

Για τον μήνα Ιούλιο θα παρατείνουμε την δυνατότητα αναστολής των συμβάσεων εργασίας σε ποσοστό 100% των εργαζομένων, αποκλειστικά και μόνο όμως για τις επιχειρήσεις στους κλάδους του τουρισμού, των μεταφορών, του πολιτισμού και του αθλητισμού που πλήττονται.

Οι εργαζόμενοι σε αναστολή δικαιούνται αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ, κατ’ αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής και πλήρους κάλυψης ασφαλιστικών εισφορών επί του ονομαστικού τους μισθού.

2ος Άξονας - Μηχανισμός Ενίσχυσης Απασχόλησης με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

«Μπαίνοντας στη νέα φάση στήριξης της αγοράς εργασίας δημιουργούμε για πρώτη φορά έναν μηχανισμό οικονομικής ενίσχυσης των εργαζομένων, οι οποίοι θα επιστρέψουν σε ένα εργασιακό περιβάλλον με νέα δεδομένα», δήλωσε ο κ. Βρούτσης.

Όπως είπε «οι νέες συνθήκες ενδεχομένως να επηρεάσουν το ωράριο και κατά συνέπεια το εισόδημα των εργαζομένων. Για αυτό και ως Πολιτεία δεν μένουμε αδρανείς. Θα σταθούμε στο πλευρό τους και θα αναπληρώσουμε το εισόδημα τους, όπου αυτό καταστεί αναγκαίο. Και αυτό θα γίνει μέσω του μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». Ο Μηχανισμός Ενίσχυσης Απασχόλησης τίθεται σε ισχύ για την χρονική περίοδο από 1η Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2020 με επέκταση της χρονικής ισχύος του εάν και εφόσον χρειαστεί».

«Δικαίωμα συμμετοχής σε αυτόν τον μηχανισμό θα έχουν όλες οι επιχειρήσεις της χώρας οι οποίες εμφανίζουν μείωση του τζίρου τους, τουλάχιστον 20%, κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ανεξαρτήτως ΚΑΔ. Στο μηχανισμό θα συμπεριληφθούν και επιχειρήσεις που λειτουργούν για πρώτη φορά και δεν έχουν καταγράψει έσοδα τους προηγούμενους μήνες. Ο μηχανισμός θα καλύπτει όλους τους υφιστάμενους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης. Επίσης ο μηχανισμός θα αφορά και τις εποχικές επιχειρήσεις. Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όλοι οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης που θα προσληφθούν σε αυτές, μέχρι τον αριθμό των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που διατηρούσαν πέρυσι τον αντίστοιχο μήνα», σημείωσε.

Παράλληλα, πρόσθεσε πως «δεν θα επιτρέπεται η μετατροπή της σχέσης εργασίας από μερικής σε πλήρους απασχόλησης, προκειμένου να λάβει η επιχείρηση το ευεργέτημα της συμμετοχής στον μηχανισμό. Το δικαίωμα του εργοδότη να μειώνει το χρόνο εργασίας του εργαζομένου πλήρους απασχόλησης έως και 50%, θα ασκείται υπό την αυστηρή προυπόθεση ότι δεν θα μεταβάλλεται το είδος της σχέσης εργασίας».

«Η πολιτεία αναλαμβάνει την υποχρέωση αναπλήρωσης κατά 60% του εισοδήματος του εργαζομένου για το χρόνο που ο εργαζόμενος δεν θα εργάζεται. Επιπλέον, σε περίπτωση που η καθαρή αμοιβή μετά την ανωτέρω προσαρμογή υπολείπεται του κατώτατου μισθού, η διαφορά θα καλύπτεται από το κράτος εξ’ ολοκλήρου. Ταυτόχρονα, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να καλύπτει το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών του εργαζομένου, υπολογιζόμενων επί του αρχικού ονομαστικού μισθού. Για όσο διάστημα ο εργαζόμενος βρίσκεται σε καθεστώς μειωμένης απασχόλησης, ο εργοδότης απαγορεύεται να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης εργασίας και σε μείωση του ονομαστικού μισθού του εργαζομένου».

Σύμφωνα με τον ίδιο: «Σε αυτό το σημείο θα σας υπενθυμίσω ότι, από την 1η Ιουνίου 2020 αρχίζει να εφαρμόζεται η μείωση του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζόμενους πλήρους απασχόληση κατά 0,90 μονάδες, όπως προβλέπεται στο άρθρο 48 του ν.4670/2020. Η από 1η Ιουνίου μείωση των ασφαλιστικών εισφορών θα λειτουργήσει ευεργετικά στην διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας αλλά και στην ανακούφιση των επιχειρήσεων, μειώνοντας το μη μισθολογικό κόστος».

3ος Άξονας - Χορήγηση επιδόματος ανεργίας στους εποχικά απασχολούμενους που δεν θα προσληφθούν την τρέχουσα τουριστική περίοδο και κίνητρα επαναπρόσληψης τους.

«Αναλογιζόμενοι τις επιπτώσεις της κρίσης της πανδημίας στον κλάδο του τουρισμού λαμβάνουμε μέτρα προστασίας υπέρ των εποχικά εργαζόμενων στον κλάδο αυτόν που πλήττονται σημαντικά».

Ειδικότερα,

χορηγούμε -ως μηνιαία οικονομική ενίσχυση- το επίδομα εποχικής ανεργίας έως και τον μήνα Σεπτέμβριο του 2020 στους περίπου 120.000 εποχικά ανέργους.

Παράλληλα, το κράτος αναλαμβάνει την κάλυψη των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών των εποχικά εργαζόμενων μερικής απασχόλησης.

Το συγκεκριμένο μέτρο θα λειτουργήσει ως κίνητρο επαναπρόσληψης των εποχικά εργαζόμενων.

Επίσης, επεκτείνουμε τα επιδόματα ανεργίας που λήγουν τον μήνα Μάιο κατά δύο μήνες.

Τέλος, μειώνουμε τα ελάχιστα απαιτούμενα ημερομίσθια από 100 σε 50 για την λήψη του εποχικού επιδόματος το ερχόμενο φθινόπωρο.