Οικονομία

Γεωργιάδης: 40.000 αιτήσεις για δάνεια ΤΕΠΙΧ ΙΙ σε λίγες ώρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύντομα θα είναι διαθέσιμο το πρόγραμμα της Αναπτυξιακής Τράπεζας, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης.

Πάνω από 40.000 επιχειρήσεις έκαναν μόνο σήμερα από τις 12 το μεσημέρι αίτηση για παροχή ρευστότητας από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Το ποσό που θα διατεθεί αυξήθηκε από σήμερα από τα 1,3 δισ. σε περισσότερο από 2 δισ. ευρώ, είπε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, κατά τις σχετικές κυβερνητικές ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με τον ΥΠΑΝΕΠ, στις αρχές Ιουνίου αναμένεται να ξεκινήσει η μόχλευση ρευστότητας 2 δισ. ευρώ μέσω του τραπεζικού συστήματος.

Παράλληλα, δρομολογείται σειρά χρηματοδοτικών εργαλείων για αναπτυξιακά και άλλα έργα.

Ο κ. Γεωργιάδης είπε, πως από κοινού με το ΥΠΟΙΚ, θα γίνει προσεχώς διαβούλευση για τις μικροπιστώσεις, με στόχο «καμία επιχείρηση να μη μείνει πίσω».

Eνθάρρυνε, εξάλλου, τα τραπεζικά στελέχη να μην εξαντλούν σήμερα το τυπικό γράμμα του νόμου και της αυστηρότητας, αλλά με ευέλικτο τρόπο να δίνουν γρήγορα τα δάνεια.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη:

«Το 2020 ξεκίνησε ως μία χρονιά που φαινόταν ότι θα έχουμε μία σημαντική αύξηση του ακαθαρίστου εθνικού μας προϊόντος. Όλοι οι πρόδρομοι δείκτες, κρατήσεις στον τουρισμό, η αύξηση της κατανάλωσης, η μείωση των επιτοκίων δανεισμού και γενικά η πορεία της ελληνικής οικονομίας, προοιώνιζαν για μία μεγάλη οικονομική επιτυχία το 2020.

Αυτά μέχρι περίπου το τέλος Φεβρουαρίου, όταν και συναντήσαμε τον Covid -19. Τότε ολόκληρη η κυβέρνηση και ειδικά το Υπουργείο Ανάπτυξης έπρεπε να διαχειριστούμε μία πρωτοφανή σε μέγεθος κρίση σε όσο το δυνατόν μικρότερο χρόνο.

Στην πρώτη φάση αυτής της κρίσης αντιμετωπίσαμε τη μεγάλη έλλειψη αγαθών υγειονομικού υλικού, αντισηπτικά και στην πορεία μάσκες, που αποτελούσαν ξαφνικά το μείζον καταναλωτικό αγαθό σε όλο τον πλανήτη.

Θυμίζω, τη μεγάλη ανησυχία που υπήρχε σε όλους για την επάρκεια σε αντισηπτικά και στη συνέχεια τη μεγάλη ανησυχία για τη μεγάλη αύξηση των τιμών τους.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης με πολύ μεγάλη ταχύτητα εξασφάλισε με ταχείες αδειοδοτήσεις την επάρκεια αυτών των αγαθών και με νομοθετικές πρωτοβουλίες και εκτενείς ελέγχους τον έλεγχο της κερδοσκοπίας.

Έτσι, σήμερα σχεδόν κανένας πια δεν ρωτά ούτε για τα αντισηπτικά, ούτε για τις μάσκες. Ακριβώς γιατί κινηθήκαμε με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα.

Όμως, πέραν του ελέγχου της εσωτερικής αγοράς, της συγκρατήσεως στις αυξήσεις των τιμών και της ομαλής επάρκειας των αγαθών, θυμίζω όλα τα μέτρα που λάβαμε για την ομαλή λειτουργία των σούπερ μάρκετ, κατά τις πρώτες ημέρες της καραντίνας, και όλα τα υπόλοιπα μέτρα που με πολύ μεγάλη τάξη τηρήθηκαν από τους συμπολίτες μας και θέλω ειλικρινά να τους ευχαριστήσω όλους για αυτό.

Ξεκινήσαμε την άμεση δημιουργία εργαλείων τα οποία θα χρειαζόμασταν σε αυτή τη φάση που τώρα ξεκινάμε για να μπορέσουμε να βάλουμε μπρος ξανά την οικονομία μας.

Ο κύριος στόχος που έχουμε δεν είναι φυσικά να αποφύγουμε την ύφεση, είναι αναπόφευκτη για το έτος 2020, αλλά να μειώσουμε όσο γίνεται περισσότερο το εύρος της και να διατηρήσουμε ζωντανή την οικονομία μας ώστε το 2021 να είναι ένα έτος πολύ μεγάλης ανάκαμψης.

Πραγματικά σε χρόνο ρεκόρ ήμασταν η πρώτη χώρα που έλαβε έγκριση από τις ευρωπαϊκές αρχές για τα εγγυοδοτικά εργαλεία που σχεδιάσαμε.

Και μπορώ να σας πω με περηφάνια - και ευχαριστώ ιδιαίτερα τους συνεργάτες μου για αυτό- πετύχαμε η Αναπτυξιακή Τράπεζα να γίνει ένα πραγματικό εργαλείο ουσιαστικής παροχής ρευστότητας για την ελληνική οικονομία.

Σήμερα, στις 12:00 το μεσημέρι, ξεκίνησε ξανά η δυνατότητα των επιχειρήσεων να κάνουν αίτηση στο ταμείο ΤΕΠΙΧ ΙΙ για τα δάνεια που δίνει η Αναπτυξιακή Τράπεζα και εξασφαλίζει κεφάλαιο κίνησης με 100% άτοκη χρηματοδότηση τα πρώτα δύο χρόνια και μηδενικό επιτόκιο στο 40% του κεφαλαίου της συμμετοχής ΤΕΠΙΧ ΙΙ για την υπόλοιπη διάρκεια.

Από τις 12:00 το μεσημέρι μέχρι τώρα, περισσότερες από 40.000 επιπλέον επιχειρήσεις μπήκαν για να κάνουν αίτηση παροχής ρευστότητας μέσα από αυτό το εργαλείο.

Στο διάστημα που η πλατφόρμα έμεινε κλειστή μετά το πρώτο πενθήμερο όταν, κυριολεκτικά, έγινε ανάρπαστο το προϊόν αυτό, μπορέσαμε και μεταφέραμε επιπλέον πόρους και έτσι αυξήσαμε το χρηματοδοτικό αυτό εργαλείο με τη μόχλευση από το 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ σε πλέον των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Παράλληλα, στις 26 Μαΐου λήγει η δεκαπενθήμερη προθεσμία της δημόσιας πρόσκλησης προς τις τράπεζες, έτσι ώστε να μπούμε στην τελική ευθεία, μέχρι τα τέλη Μαΐου ή αρχές Ιούνιου, για να ξεκινήσει το μεγάλο εγγυοδοτικό μας εργαλείο ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο με τη συνολική μόχλευση ρευστότητας μέσω τραπεζικού συστήματος φτάνει τα 7 δισεκατομμύρια ευρώ, με εγγυημένο το 80% του χαρτοφυλακίου δανείων μικρομεσαίων αλλά και μεγάλων επιχειρήσεων.

Θέλω εδώ να σταθώ και να σας πω ότι το συγκεκριμένο εργαλείο θα έπρεπε με τους συνήθεις ρυθμούς με τους οποίους οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες αλλά και οι ελληνικές υπηρεσίες σχεδιάζουν και υλοποιούν ένα εργαλείο τέτοιου εύρους, να χρειάζονταν από 7 έως 12 μήνες.

Το σχεδιάσαμε και το υλοποιήσαμε σε λιγότερο από 50 μέρες και αυτό νομίζω είναι ένα πραγματικό ρεκόρ και για το Υπουργείο Ανάπτυξης και για την Ελλάδα αλλά θα έλεγα και για την Ευρώπη και μια μεγάλη επιτυχία και είμαι πολύ υπερήφανος που μείναμε συνεπείς στις ημερομηνίες που είχαμε θέσει.

Παράλληλα, εγκαινιάσαμε και ήδη αρχίζουν και «τρέχουν» διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία:

-Κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών για έργα σε ενέργεια, κυκλική οικονομία και κρίσιμες υποδομές: με αναμενόμενη μόχλευση έως 3 δισεκατομμύρια,

-Δημιουργία πιλοτικού προγράμματος συν-επενδύσεων επιχειρηματικών αγγέλων σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ.

-Δημιουργία project preparation facility για συντονισμό και χρηματοδότηση ωρίμανσης μεγάλων και στρατηγικών έργων υποδομής.

-Πρόγραμμα soft financing για νεοφυείς καινοτόμες επιχειρήσεις.

-Αύξηση δημόσιας συμμετοχής στο EquiFund.

-Συγχρηματοδότηση (δάνεια) μαζί με πιστωτικά ιδρύματα σε στρατηγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας.

-Συνεπενδυτικό κεφάλαιο για equity για προσέλκυση ξένων θεσμικών επενδυτών με στόχο τη χρηματοδότηση γρήγορα αναπτυσσόμενων ελληνικών επιχειρήσεων.

Το σύνολο όλων αυτών των δράσεων, μαζί με την αύξηση του ΤΕΠΙΧ που ανέφερα προηγουμένως, φτάνει στο 1 δις 880 εκατ. ευρώ και με τη μόχλευση θα προσθέσει έως το τέλος του χρόνου άλλα 5 δισεκατομμύρια ευρώ στην πραγματική οικονομία.

Όλα αυτά είναι χρηματοδοτικά εργαλεία και δράσεις που σχεδιάστηκαν από το μήνα Μάρτιο, μέσα στην κρίση, με τη συνεργασία των ευρωπαϊκών αρχών και της Αναπτυξιακής Τραπέζης ώστε να ανταποκριθούμε σε αυτό που σας είπα, στην προσπάθεια να κρατήσουμε όρθιες τις ελληνικές επιχειρήσεις, όρθιες τις θέσεις εργασίας και να είμαστε έτοιμοι για τη μεγάλη ανάκαμψη που όλοι μαζί θα χτίσουμε το 2021.

Ως προς τις στρατηγικές και τις μεγάλες επενδύσεις, το Υπουργείο Ανάπτυξης είχε μια πολύ μεγάλη επιτυχία και θέλω εδώ να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τις ευρωπαϊκές αρχές.

Μόλις πριν από λίγες μέρες λάβαμε έγκριση από τις ευρωπαϊκές αρχές πρόσθετης ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων, ύψους 2,7 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Για να καταλάβετε τι θα πει αυτό, το σύνολο των εγκρίσεων που είχαμε μέχρι σήμερα στον Αναπτυξιακό Νόμο ήταν 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα, αυξήσαμε το περιθώριό μας για φορολογικές απαλλαγές αλλά και για ρευστό χρήμα σε επιχειρήσεις που υλοποιούν αναπτυξιακά σχέδια περισσότερο από το 100%.

Βάσει των νέων ορίων που έχουμε στον προηγούμενο κύκλο, ο οποίος έληξε και του οποίου τις προτάσεις εγκρίνουμε κατά προτεραιότητα, ενώ ήταν να εγκριθούν περίπου 600 επιχειρήσεις με επενδυτικά σχέδια, θα εγκριθούν περίπου 2000, δηλαδή σχεδόν όλες όσες κατέθεσαν φάκελο με νόμιμα δικαιολογητικά.

Σήμερα, υπέγραψα το νέο κύκλο για τη γενική επιχειρηματικότητα, ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ και την επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ.

Και λόγω των αυξημένων ορίων που ανέφερα προηγουμένως, ο σημερινός κύκλος θα λήξει τον Ιούλιο του 2020 και με τη λήξη του αμέσως θα ξεκινήσει και νέος κύκλος με τα ίδια ποσά, έτσι ώστε να δώσουμε κίνητρο σε όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις που θέλουν να υλοποιήσουν αναπτυξιακά σχέδια και που όλο αυτό το διάστημα η έλλειψη ενδιαφέροντος του κράτους ή η έλλειψη φορολογικών κινήτρων ή η έλλειψη δυνατότητας πρόσβασης σε φτηνή χρηματοδότηση, τους εμπόδιζε να υλοποιήσουν τώρα τα σχέδιά τους με την αρωγή του κράτους και με υπηρεσίες οι οποίες θα εγκρίνουν τα σχέδιά τους όσο γίνεται γρηγορότερα.

Μέσα στο πλαίσιο του Covid-19 από τον Μάρτιο μέχρι σήμερα, εγκρίναμε σε έργα ΣΔΙΤ τέσσερα 4 νέα έργα ύψους 365 εκατομμυρίων, ενώ τον Ιούνιο δημοπρατούνται οκτώ έργα ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων. Στο ίδιο χρονικό διάστημα έχουμε ενεργοποιήσει ειδικές συνεργασίες με την EIB και την EBRD για τη χρηματοδότηση και υποστήριξη έργων ΣΔΙΤ, ώστε οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στα έργα αυτά, να εξασφαλίσουν εύκολη και φτηνή χρηματοδότηση.

Επίσης, έχουμε εγκρίσεις νέων στρατηγικών επενδύσεων, ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ, έως το τέλος του χρόνου και να πω ότι πρόσφατα εγκρίναμε νέες στρατηγικές επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ύψους 80 εκατομμύρια ευρώ. Με πολύ υπερηφάνεια θα σας το πω, στον ταχύτερο χρόνο που έχει γίνει ποτέ στο ελληνικό κράτος. Από την υποβολή της αίτησης μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, χρειάστηκαν μόλις 16 μέρες, όταν κατά το παρελθόν για το ίδιο ακριβώς θέμα, θα περίμενε μία επιχείρηση από 7 ως 12 μήνες.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και με άλλα συναρμόδια Υπουργεία θέτει σε άμεσο προγραμματισμό 40 μεγάλα έργα συνολικού προϋπολογισμού 6 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα παρουσιαστούν αναλυτικά από τον κάθε συναρμόδιο Υπουργό.

Παράλληλα, δημιουργούμε μηχανισμό ωρίμανσης των έργων, όπως ακριβώς πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να μπορούμε να παρακολουθούμε και την ωρίμανση των μελετών κα την πορεία υλοποιήσεων των έργων και ταχύτερης απορρόφησης όλων των χρηματοδοτικών πόρων που χρειαζόμαστε.

Στο νέο ΕΣΠΑ του 2021 – 2027, το οποίο έχει εμπροσθοβαρή χρηματοδότηση από τις αρχές του νέου χρόνου, προστίθενται οι πόροι από το European Recovery Fund ώστε με επιπλέον πόρους να χρηματοδοτήσουμε τη μεσοπρόθεσμη οικονομική ανάκαμψη της χώρας.

Και φυσικά είναι περιττό να πω ότι στο τρέχον ΕΣΠΑ, για το οποίο όπως όλοι θυμάστε είχαμε πολύ χαμηλή απορροφητικότητα και υπήρχαν μεγάλες ανησυχίες και πολλά δημοσιεύματα και στον εγχώριο και στον διεθνή τύπο, ότι μπορεί η Ελλάδα να έχανε πόρους, καταφέραμε με τους συνεργάτες μου στο Υπουργείο Ανάπτυξης να υλοποιήσουμε φέτος λόγω του COVID-19 τόσα πολλά προγράμματα, ώστε να ξεπεράσουμε όλο τον ετήσιο στόχο του 2020 και ν’ αξιοποιήσουμε πόρους και από τα επόμενα χρόνια. Έτσι ώστε όχι μόνο δεν πρόκειται να χαθεί ούτε ένα ευρώ, αλλά αντίθετα πολλά έργα θα περάσουν στο επόμενο ΕΣΠΑ έτσι ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η χρηματοδότησή τους και να μην αφήσουμε ούτε ένα ευρώ να λιμνάζει σε αυτές τις δύσκολες εποχές που οι επιχειρήσεις χρειάζονται πραγματικό χρήμα.

Θέλω να πω όμως και ορισμένα πράγματα για την πορεία των εγγυοδοτικών εργαλείων και πώς τα χρήματα αυτά φτάνουν πράγματι στις επιχειρήσεις.

Η Κυβέρνηση δημιουργεί Παρατηρητήριο Ρευστότητας το οποίο θα παρακολουθεί - και ήδη έχουμε ξεκινήσει πρωτόλεια αλλά θα γίνει με πολύ πιο θεσμικό τρόπο- την πορεία που το τραπεζικό σύστημα παρέχει αυτά τα δάνεια σε επιχειρήσεις της χώρας, την ταχύτητα και το σε ποιες επιχειρήσεις πηγαίνουν τα χρήματα αυτά και εφόσον τα έχουν πράγματι ανάγκη για να μπορέσουν να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους.

Σέβομαι απόλυτα την ανεξάρτητη λειτουργία των τραπεζών. Και ασφαλώς όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι οι τράπεζες οφείλουν να έχουν τραπεζικά κριτήρια τα οποία θα προστατεύσουν τους καταθέτες και θα προστατεύσουν και τους μετόχους τους.

Όμως αυτή τη στιγμή θέλω να ενθαρρύνω όλα τα τραπεζικά στελέχη και όλες τις διοικήσεις των τραπεζών να μην εξαντλούν σήμερα την αυστηρότητά τους ή τη γραφειοκρατία τους πάνω σε αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Ήδη, εμείς, με απόφαση της Αναπτυξιακής Τραπέζης, μειώσαμε τα αρχικά δικαιολογητικά που προέβλεπαν οι νόμοι και οι αποφάσεις μας κάτω από τα μισά για να μπορέσουμε να κάνουμε την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία πολύ πιο εύκολη και πολύ πιο γρήγορη.

Θέλω, λοιπόν, να ενθαρρύνω όλα τα τραπεζικά στελέχη που ξέρω ότι μαζί με εμάς έχουν την ίδια αγωνία να μείνουν ζωντανές οι ελληνικές επιχειρήσεις και οι δικοί τους πελάτες και οι δικοί τους φίλοι και οι δικοί τους συνεργάτες να καταφέρουν να περάσουν απέναντι από αυτή την κρίση, να μην εξαντλούν σήμερα το τυπικό γράμμα του νόμου και της αυστηρότητας αλλά με ευέλικτο τρόπο, εκεί που φυσικά γίνεται, να δίνουν γρήγορα τα δάνεια γιατί η οικονομία μας έχει άμεση ανάγκη παροχής ρευστότητας στο δυνατόν ταχύτερο διάστημα ώστε να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας, να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν στις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις τους και να υλοποιήσουν όλα τα επενδυτικά σχέδια τα οποία τους ενθαρρύνουμε τώρα να κάνουν ταχύτερα παρά ποτέ.

Θέλω επίσης να πω σε πολλές άλλες επιχειρήσεις που αγωνιούν για το ότι δεν θα έχουν εύκολη πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα λόγω διαρθρωτικών προβλημάτων:

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών θα έχουμε σύντομα σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιό μας για τις μικροπιστώσεις έτσι ώστε και άλλες επιχειρήσεις που δεν έχουν την ίδια δυνατότητα με τις περισσότερο οικονομικά υγιείς να αποκτήσουν πρόσβαση έστω σε ένα πρώτο κεφάλαιο κίνησης με ευέλικτο και γρήγορο τρόπο.

Στόχος μας είναι να μην μείνει καμία επιχείρηση πίσω. Στόχος μας είναι να βρούμε λύσεις και για την τελευταία επιχείρηση που θέλει πράγματι να δώσει τη μάχη και που είναι έτοιμη μαζί με εμάς να δώσουμε έναν κοινό αγώνα για να μείνει η Ελλάδα όρθια σε αυτό το δύσκολο 2020. Θα είμαστε στο πλάι ακόμα και στο πρόβλημα του καθενός από εσάς ξεχωριστά.

Θέλω να με πιστέψετε, θα είναι μια δύσκολη χρονιά, αλλά όπως η Ελλάδα τα κατάφερε και εξέπληξε τον κόσμο στην υγειονομική φάση της κρίσης, το ίδιο βαθύτατα πιστεύω ότι η Ελλάδα μας θα μπορέσει να καταπλήξει τον κόσμο και στην οικονομική φάση της κρίσης.

Αρκεί όλοι να κάνουμε τη δουλειά μας, να έχουμε στο μυαλό μας την υπευθυνότητα που αρμόζει σε πολίτες σε εποχή κρίσης, να σκεφτόμαστε και τον διπλανό μας, να σκεφτόμαστε τον εργαζόμενό μας, να σκεφτόμαστε τον εργοδότη μας και όλοι μαζί να πάμε μπροστά για να καμαρώσουμε σε λίγους μήνες μια Ελλάδα που θα εξέρχεται της κρίσεως περισσότερο δυνατή και που θα παίρνει και πάλι δίκαιους επαίνους για όλα όσα θα έχουμε πετύχει μαζί.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και όλη η Κυβέρνηση θα είναι στο πλάι του όποιου χρειαστεί λύση στο πρόβλημά του. Θέλουμε να πάμε μπροστά όλοι μαζί».