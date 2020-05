Οικονομία

Θεοχάρης: Το σχέδιο για την επανεκκίνηση του τουρισμού

Η σημασία του τουρισμού είναι δεδομένη τόνισε ο αρμόδιος υπουργός Χάρης Θεοχάρης, σημειώνοντας πως αυτό φαίνεται μέσα από τέσσερις αριθμούς: Τα έσοδα ύψους 19 δισ. ευρώ το 2019, τα 33 εκατ. επισκεπτών, τους 360.000 άμεσα εργαζόμενους στον κλάδο και την αύξηση 36% τους δύο πρώτους μήνες του 2020.

Παράλληλα, ο κ. Θεοχάρης παρουσίασε το σχέδιο της κυβέρνησης για την επανεκκίνηση του τουρισμού (Restart Tourism), ένα συνεκτικό σχέδιο επανεκκίνησης του τουρισμού, με ασφάλεια των εργαζομένων, σεβασμό στους επισκέπτες, στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων.

Το χρονοδιάγραμμα:

Στις 25 Μαΐου ανοίγει το yachting

Την 1η Ιουνίου ανοίγουν τα κάμπινγκ και τα 12μηνα ξενοδοχεία

Στις 15 Ιουνίου ανοίγουν και τα υπόλοιπα καταλύματα

Επανεκκίνηση της Ελληνικηής Οικονομίας - Τουρισμός

Εξωτερικός τουρισμός

Στις 15 Ιουνίου θα υπάρχουν πτήσεις από το Ελ. Βενιζέλος, ενώ από την 1η Ιουλίου θα ανοίξουν και τα υπόλοιπα αεροδρόμια

Σύμφωνα με τον κ. Θεοχάρη η «απελεύθερωση» των επισκεπτών από όλα τα αεροδρόμια από 1ης Ιουλίου θα γίνει από όλες τις χώρες με κάποιες ελάχιστες εξαιρέσεις με επιδημιολογικά κριτήρια.

Όπως είπε o υπουργός, θα καθοριστεί η λίστα των χωρών και εξήγησε ότι «απελευθέρωση» σημαίνει είσοδος χωρίς τεστ και χωρίς καραντίνα, αλλά θα υπάρχει δικαίωμα για δειγματοληπτικά τεστ.

Παράλληλα, έκανε λόγο για ενίσχυση υγειονομικής ικανότητας των προορισμών με εξασφάλιση ελέγχων και συνεργαζόμενους γιατρούς, καθώς και επιχειρησιακό πλάνο διαχείρισης των κρουσμάτων με γιατρό καταλύματος, χώρους καραντίνας και μεταφορά σε δομή υγείας.

Μέτρα Στήριξης

Ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων του τουρισμού, σημειώνοντας -μεταξύ άλλων- την επέκταση δικαιώματος αναστολής σύμβασης εργασίας έως και τον Ιούλιο, τη μείωση ενοικίου επιχειρήσεων 40% έως και τον Αύγουστο, το νέο μηχανισμό ενίσχυσης απασχόλησης «SURE» μέχρι και τον Σεπτέμβριο, την ενίσχυση των εποχιακά απασχολούμενων, την επιστρεπτέα προκαταβολή, τη μείωση προκαταβολής φόρου, τη μείωση ΦΠΑ στις μεταφορές, τον καφέ, τα μη-αλκοολούχα ποτά και το τουριστικό πακέτο.