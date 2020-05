Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ρεκόρ ημερήσιων κρουσμάτων παγκοσμίως

Η δραματική καταγραφή από τον ΠΟΥ το τελευταίο 24ωρο…

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο καταγράφηκαν 106.000 νέα κρούσματα του κορονοϊού σε όλο τον κόσμο - τα περισσότερα που έχουν εντοπιστεί μέσα σε μια μέρα από την αρχή της πανδημίας - ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, εκφράζοντας ανησυχία για τις φτωχές χώρες, καθώς οι πλούσιες βγαίνουν από το lockdown.

«Έχουμε να διανύσουμε ακόμη πολύ δρόμο σε αυτή την πανδημία», τόνισε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους στην τακτική συνέντευξη Τύπου, σημειώνοντας ότι σχεδόν τα 2/3 των νέων κρουσμάτων καταγράφηκαν σε μόλις τέσσερις χώρες.

«Είμαστε ιδιαίτερα ανήσυχοι για την αύξηση των κρουσμάτων σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος», σημείωσε ο διευθυντής του ΠΟΥ…