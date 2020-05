Κοινωνία

Κικινής στον ΑΝΤ1: Επιφυλάξεις για το άνοιγμα των Δημοτικών (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας ζητά διάλογο με τους αρμοδίους πριν ανοίξουν τα σχολεία για τους μικρούς μαθητές.